Vieillir en santé chez soi grâce à des capteurs intelligents

Un nouveau centre d'innovation technologique veut aider les aînés à vivre et à vieillir en santé à la maison sous l'impulsion de l'Hôpital Élisabeth-Bruyère d'Ottawa, l'Université Carleton et le Réseau des centres d'excellence.

Un texte de Godefroy Macaire Chabi

Le centre appelé SAM 3 (Sensors and Analaytics for Monitoring Mobility and Memory) entend développer des technologies intelligentes qui une fois installées dans les logements renverraient des informations sur la santé des personnes âgées aux personnels soignants.

Ces capteurs pourront surtout contrôler les difficultés reliées aux troubles de mémoire et à la santé physique des personnes âgées et réduire les risques de chute.

Selon le Dr Knoefel, médecin et chercheur principal à l'Institut de recherche Bruyère, il est notamment question d'étudier les problèmes de mobilité et de mémoire qui sont les plus courants chez les personnes âgées et d'intervenir assez rapidement par le biais de la technologie.

« Là je vais à la toilette, c'est lent pour me rendre, je lave mes mains, j'ai trop mal, je me recouche, ça c'est un changement important. Ils ne sont pas allés prendre leur petit-déjeuner, il y a un changement. Ce message-là dans notre vision du système va être envoyé au nuage, va être analysé et un message va être envoyé soit aux membres de la famille ou les donneurs de soins. L'idée c'est que la technologie nous aide à faire un triage, de qui est-ce que j'ai besoin de voir », explique Dr Knoefel.

Maisons intelligentes

Pour l'expérience, l'Hôpital Élisabeth-Bruyère a installé un laboratoire-appartement sous forme de maison aménagée et munie de capteurs afin de vérifier l'efficacité de cette technologie.

Les capteurs ne sont pas portables, mais sont plutôt intégrés aux mobiliers, comme les lits, chaises et comptoirs de cuisine, et aux murs du local, indique le vice-président recherche et affaires internationales à l'Université Carleton, Rafik Goubran.

L'occupant vaque normalement à ses occupations et « s'il y a un problème qui commence à apparaître, les capteurs peuvent détecter ce problème avant que ça devienne un problème sérieux ».

« Notre but c'est de pouvoir donner l'opportunité aux personnes âgées de rester dans leur appartement sans le besoin d'aller dans un hôpital ou quelque part d'autreces censeurs essaient de savoir s'il y a un problème », précise-t-il.

Dr Frank Knoefel travaille sur la conception d'un matelas équipé de capteurs qui suit les mouvements effectués par une personne pendant le sommeil et signale tout dysfonctionnement et qui sera analysé « en temps réel ».

« Pas un mois après ou un après, ce qu'on fait actuellement, on a besoin de trouver la façon d'analyser instantanément et d'avoir l'intervention », note Dr Knoefel.

Impact communautaire

Le conseiller municipal de Rideau-Vanier et président de Logement communautaire Ottawa, Mathieu Fleury, estime qu'il s'agit d'un exemple concret de l'impact positif que peuvent avoir les technologies sur le bien-être communautaire.

« Ça nous éveille. On a des bâtiments pour aînés et ça nous aiderait, parce que beaucoup souffrent d'isolation malheureusement. Alors c'est sûr que des centres de recherche comme celui-ci au niveau pratico-pratique, ça devrait nous amener à peut-être repenser l'approche de vivre chez soi à un âge avancé », a déclaré M. Fleury.

Selon les responsables de l'initiative, l'apport des entreprises technologiques et le soutien des intervenants communautaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs.

« On veut que les organismes communautaires nous disent leur défi dans la communauté [...] et qu'on se mette ensemble l'industrie, les chercheurs cliniques, génies et les utilisateurs pour chercher et trouver les meilleures solutions », plaide Dr Knoefel

Selon lui ce type de partenariat devrait aussi permettre des discussions importantes sur le coût d'acquisition de la technologie

« On veut aussi que les compagnies soient des partenaires d'emblée, elles savent qu'est ce que le monde est prêt à payer dans le secteur privé [...] Mon travail, c'est d'être certain que le capteur fait ce qu'on dit qu'il fait », a-t-il ajouté.