150 M$ pour élargir l'autoroute Laurentienne sud

Le gouvernement Couillard annonce l'élargissement de l'autoroute Laurentienne sud jusqu'au centre-ville de Québec, dans le secteur de la rue de la Croix-Rouge.Les travaux sont évalués à 150 millions de dollars.

Un texte de Carl Marchand

À terme, l'autoroute Laurentienne sera dotée de trois voies dans les deux directions, et ce, sur une distance de 5,7 km, entre les échangeurs et la rue de la Croix-Rouge. Une quatrième voie sera aménagée à certains endroits en direction sud. On en profitera pour améliorer des structures existantes.

L'annonce a été faite mercredi après-midi en présence de plusieurs élus libéraux et du maire Régis Labeaume.

« Personne ne pouvait remettre en question cette idée fort simple que si nous élargissions Laurentienne nord, il fallait un jour élargir Laurentienne sud », a affirmé le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, François Blais.

Le ministre assure qu'il n'y a pas de lien entre cette annonce et le déclenchement, dans quelques jours, de la campagne électorale municipale.

« C'est une annonce qui était prête depuis un certain temps. »

Chose certaine, il faudra patienter avant de voir la machinerie à l'oeuvre. Les travaux ne commenceront pas avant 2021 en raison des travaux de l'autoroute Henri-IV.

On ne pourrait pas de permettre d'avoir deux grands chantiers nord-sud. Donc, on aura un horizon 2021, 2022 pour s'assurer que le projet d'Henri-IV soit bien entamé en parachèvement pour commencer à travailler ici. François Blais, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Plan « bien reçu »

Plus tôt cette année, le gouvernement avait annoncé l'ajout d'une troisième voie sur l'autoroute Laurentienne nord entre la rue de la de la Faune et le boulevard Louis-XIV.

« On a osé transmettre au ministère un plan et honnêtement, ç'a été très bien reçu », a réagi Régis Labeaume.

L'une des prochaines étapes, selon le maire, est la désignation de l'autoroute comme boulevard urbain entre la rue de la Croix-Rouge et le boulevard Wilfrid-Hamel, ce qui permettrait notamment d'y réduire la vitesse permise de 70 à 60 km/h.

« Je pense que personne ne va voir la différence, sauf que ça fait en sorte que ça n'a pas l'air d'une piste de course qui entre en ville », a ajouté le maire.