30 projets de pistes cyclables à Québec en 2018

La Ville de Québec bonifie son offre de pistes cyclables et souhaite ajouter 23 km de pistes à son réseau cette année.

En tout, 30 projets devraient voir le jour en 2018. Cela inclut 12 projets de 2017 qui ont été reportés en raison d’appels d’offres trop élevés.

« Avec ces projets-là, on va atteindre à peu près 350 km de pistes cyclables sécuritaires dans la ville », affirme Marie-Josée Savard, vice-présidente du comité exécutif responsable des projets d’aménagement du territoire.

Ces ajouts visent à permettre, éventuellement, de rattacher toutes les pistes cyclables ensemble.

Parmi les plus importants projets, la Ville souligne un nouveau lien de plus 2,5 km entre le Boulevard Saint-Sacrement et le boulevard Versant Nord. Dans l’arrondissement des Rivières, une autre piste cyclable de 2,5 km doit également voir le jour entre la passerelle des Trois-Sœurs et le boulevard Père-Lelièvre.

Plusieurs compteurs ont permis à la Ville de constater une hausse de fréquentation des cyclistes sur plusieurs axes du réseau cyclable de Québec. « Entre 2016 et 2017, on note une augmentation de 11 % de la fréquentation sur la piste cyclable de la rue Einstein, 6 % sur le corridor Père-Marquette, et 7% sur le corridor cyclable de la rivière Saint-Charles », note la Ville.

Des consultations sont à venir dans les quartiers touchés par ces nouveaux projets.