50 artistes réunis au Centre Vidéotron pour Petite-Vallée 

Plus de 50 artistes québécois fouleront la scène du Centre Vidéotron, le 10 septembre, dans le cadre d'un deuxième spectacle-bénéfice en soutien Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée, ravagé par les flammes la semaine dernière.

« C’est le Québec qui va être sur la scène. On ne voit pas ça à la Saint-Jean-Baptiste », a lancé Alan Côté, le directeur général et artistique du Festival de Petite-Vallée, visiblement touché devant cette importante mobilisation d’artistes.

Réunis en conférence de presse jeudi, plusieurs d'entre eux, dont Louis-Jean Cormier et Richard Séguin, ont tenu à témoigner l’empreinte indélébile qu'a eue Petite-Vallée sur la chanson québécoise.

« Je me sens intimement lié à la suite des choses », a déclaré Louis-Jean Cormier, qui a passé plusieurs étés à Petite-Vallée lorsqu'il était plus jeune.

Je nous souhaite de nous reconstruire le plus beau des théâtres; le plus beau lieu de rayonnement de notre chanson, parce qu'elle en a autant besoin que nos larmes et nos petits coeurs.

Louis-Jean Cormier