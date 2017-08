Accident de VTT dans Bellechasse: un homme lutte pour sa vie, le conducteur arrêté

L'un des trois occupants d'un véhicule tout-terrain (VTT) lutte pour sa vie après que le bolide dans lequel ils prenaient place s'est renversé jeudi soir, à Sainte-Claire, dans le comté de Bellechasse. L'alcool pourrait être en cause dans cet accident. Le conducteur du VTT a été arrêté vendredi matin.

Un texte d'Alain Rochefort

Les policiers de la Sûreté de Québec ont été appelés à intervenir vers 19 h 30 à la suite d’un accident survenu sur un terrain privé du rang Saint-André. Deux personnes ont été blessées.

L’homme qui a subi des blessures plus importantes a été transporté à l’Hôpital de L’Enfant-Jésus tard jeudi soir, selon Ann Mathieu, porte-parole de la SQ. On craint toujours pour sa vie plus de 12 heures après l'accident.

Sur le VTT, il y avait trois occupants. Aucun des occupants ne portait de casque de protection. Ann Mathieu, porte-parole de la Sûreté du Québec

Alcool en cause ?

Selon les premières informations, l’alcool pourrait être en cause. L'homme de 30 ans qui conduisait le véhicule a comparu vendredi après-midi au palais de justice de Saint-Joseph.

Des accusations ont été déposées en lien avec sa conduite. Le suspect est détenu jusqu'à lundi pour son enquête de remise en liberté.