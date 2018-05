Accompagner sa mère jusqu'à la mort, dans la dignité

Des centaines de Québécois se sont prévalus de l'aide médicale à mourir depuis sa légalisation il y a plus de deux ans. Il y a ceux qui quittent ce monde, mais il y a aussi ceux qui accompagnent leurs proches jusqu'à la fin et qui restent. Voici le témoignage de Lorraine Lafond.

Il y a un an, la mère de Lorraine Lafond a été atteinte d'un cancer incurable.

Peu de temps avant sa mort, à l'âge de 98 ans, Gemma Blais Lafond a annoncé à ses proches son souhait d'avoir recours à l'aide médicale à mourir.

« C'est difficile à accepter, mais quand la personne qui le demande est déterminée, c'est difficile à refuser aussi », confie-t-elle.

On l'a toujours entourée et appuyée dans toute sa vie, on l'a fait aussi dans sa mort. Lorraine Lafond, fille de Gemma Blais Lafond

Celle qui a accompagné sa mère jusqu’au dernier souffle croit qu’elle avait tout donné et, surtout, qu’elle ne voulait pas souffrir.

« À 98 ans, on peut se permettre d'avoir un dernier choix et de le faire sereinement. Elle l'a fait avec courage, détermination, et sereinement avec toute sa conscience, jusqu'à la fin », souligne-t-elle.

Sa mère avait deux rendez-vous possibles avec la mort : le lendemain ou une semaine plus tard. Gemma Blais Lafond ne voulait plus attendre, elle a choisi le lendemain.

Le jour J

Le conjoint de Lorraine Lafond, Denis Légaré, garde un bon souvenir de cette dernière journée.

« Je peux vous dire qu'on a ri cette journée-là jusqu'à la dernière minute. Pourquoi on serait malheureux après cela quand on a eu le temps de lui dire tout ce qu'on avait à lui dire? », soulève-t-il.

Toute la journée ça s'est passé de la même façon que ma mère a vécu, ça s'est passé sereinement, dans la joie. Lorraine Lafond, fille de Gemma Blais Lafond

Aider les proches

La travailleuse sociale Michèle Girard, qui travaille auprès des malades en soins palliatifs ainsi que leurs proches, a accompagné la famille de Gemma Blais Lafond.

« J'ai toujours été préoccupée pour les proches qui vivent l'aide médicale à mourir ou non parce que c'est eux qui restent », souligne-t-elle.

Sans promouvoir l’aide médicale à mourir, elle affirme que le fait que la personne malade soit pleinement lucide au moment de sa mort peut aider les proches dans le processus de deuil.

Avec l'aide médicale à mourir, on sait exactement quand ça va se passer, le temps qu'il nous reste ensemble. Ça permet de dire les choses. Michèle Girard, travailleuse sociale

Lorraine Lafond a pu faire ses adieux à sa mère. « Elle a dit : ''Je suis prête''. Là, on l'a tous entourée. En dedans de 10 minutes, c'était fini [...] elle était sereine », se souvient Lorraine Lafond.

D'après un reportage de Nicole Germain