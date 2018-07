Accusé d’agression sexuelle, Michel Venne plaide non coupable

Visé par deux chefs d'accusation d'agression sexuelle et d'exploitation sexuelle, l'ancien journaliste et directeur de l'Institut du Nouveau Monde, Michel Venne, a plaidé non coupable mercredi au palais de justice de Québec.

L’homme de 58 ans a comparu par l’intermédiaire de son avocate, Me Lida Sara Nouraie.

Les faits qui sont reprochés à Michel Venne seraient survenus à Québec entre le 1er juillet et le 31 août 2008.

Selon le mandat d’arrêt qui avait été lancé contre lui le 31 mai dernier, il aurait « touché une partie du corps » de sa présumée victime à « des fins d’ordre sexuel ».

Au moment des faits allégués, la plaignante avait 17 ans et se trouvait sous son autorité, ce qui explique l’accusation d’exploitation sexuelle.

Après avoir pris connaissance du mandat d’arrêt le visant, Michel Venne s’était rendu à un poste de police de Longueuil le 14 juin.

Il avait été interrogé par un enquêteur du Service de police de la Ville de Québec avant d’être libéré sous promesse de comparaître.