Aider les parents dans l’éducation des enfants

Un nouveau programme pour aider les parents à développer leurs compétences parentales sera implanté cette année dans l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale.

Le programme Triple P, pour pratiques parentales positives, s'adresse aux parents qui ont des enfants âgés de quelques mois à 12 ans.

Issu d’un partenariat entre les établissements de santé comme les CLSC, les écoles primaires, le milieu communautaire et les centres de la petite enfance, le programme propose gratuitement aux parents différents services allant des conférences et formations de groupe au mentorat familial.

Des personnes aux prises avec des problèmes de comportement de leurs enfants, par exemple, peuvent bénéficier de soutien et de conseils offerts par des psychologues ou des travailleurs sociaux.

Fanny Baker-Dubé, mère de trois enfants, en a bénéficié pour sa fille qui avait du mal à gérer sa colère.

« On était démunis, on ne savait plus comment réagir, il n’y avait plus de bonne manière. Ça a changé notre vie, notre manière de parler à nos enfants, notre manière de les comprendre », dit-elle.

Les parents peuvent évaluer leurs besoins et connaître les activités offertes dans le programme en consultant le site Internet Parentspositifs.ca.

La professeure en psychologie à l’Université Laval Marie-Hélène Gagné a mesuré les effets positifs du programme testé au cours des deux dernières années dans l'arrondissement de Beauport.

« On observe des parents qui changent, qui prennent confiance en eux, qui se sentent plus efficaces dans leur rôle de parent, qui utilisent davantage de pratiques parentales qu’on dit positives », dit-elle.

Des parents qui ont utilisé le programme notent pour leur part une baisse de l'anxiété, des conflits et de la colère et une meilleure confiance, une plus grande harmonie et de meilleures relations familiales.

Il s'agit d'une première au Québec. Le programme Triple P est déjà offert dans une trentaine de pays.