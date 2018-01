Alex Harvey satisfait d'une 8e place en Autriche

À quelques jours des Jeux olympiques de Pyeongchang, Alex Harvey est satisfait de sa forme.

Le fondeur québécois s’est classé 8e au sprint libre de la Coupe du monde de Seefeld, en Autriche. C’était sa dernière compétition avant les Jeux.

« Je savais que j’avais pas mal de fatigue dans le corps, alors juste de me qualifier pour les éliminatoires, j’étais content, a reconnu Harvey.

« En demi-finale, j’ai fait une petite erreur dans le dernier virage, mais sinon, j’ai réussi à bien skier. C’était bon! »

Le Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo a remporté l’épreuve devant le Français Lucas Chavanat et le Suédois Calle Halfvarsson.

Pour la jeune sensation, il s’agit d’une neuvième victoire en Coupe du monde.

« Il a battu le nombre de victoires avant Noël et là il est parti pour le record en une saison. Il est exceptionnel, a affirmé Harvey.

Il peut gagner de toutes les façons et il est une coche au-dessus de tout le monde. Au sprint des Jeux olympiques, les gens vont se battre pour la deuxième place on dirait. Il n'y a que le 15 kilomètres libre en départ individuel où c'est sa faiblesse, mais à part ça, il peut tout gagner. Il a toujours l'air en contrôle et lorsqu'il ouvre la machine dans une montée, personne ne peut le suivre.

Alex Harvey, au sujet de Johannes Klaebo