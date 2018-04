Alexandre Bissonnette, un tueur calme et méthodique

Les personnes qui ont assisté au début des recommandations sur la peine d'Alexandre Bissonnette, mercredi, ont pu visionner des images de la tuerie survenue à la mosquée de Québec le 29 janvier 2017, mais pas avant d'avoir reçu une sérieuse mise en garde de la part du juge François Huot.

Un texte de Louis Gagné et Yannick Bergeron

« J’ai été placé, en tant que juge, dans l’obligation de visionner les vidéos. Je ne peux m’empêcher, non pas comme juge, mais comme homme, de vous conseiller d’y penser à deux ou trois fois avant d’accepter », a déclaré le magistrat, qui a décrété une pause de 30 minutes pour faire sortir les gens qui ne souhaitaient pas regarder les vidéos.

L’avertissement du juge Huot s’adressait particulièrement aux membres de la communauté musulmane.

Ce sont des images difficiles et brutales et qui, à mon humble avis, vous apporteront bien peu dans le processus de guérison que vous avez amorcé. Ce choix est le vôtre et je le respecterai.

François Huot, juge à la Cour supérieure du Québec