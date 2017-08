La chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec Anne Guérette se rétracte au sujet d'Atalante Québec. Dans un deuxième point de presse en quelques heures mercredi, l'élue municipale a finalement condamné le groupe.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le groupe a affirmé que les « milliers d'immigrants illégaux » représentent une menace pour l'identité québécoise. Des militants ont également installé des affiches anti-immigration dans plusieurs endroits de la ville de Québec.

Plus tôt en matinée, Mme Guérette voulait lancer un appel à la tolérance en marge de manifestations pro et anti-immigration qui doivent avoir lieu à Québec dimanche. Questionnée à savoir si le groupe Atalante était extrémiste, la politicienne a répondu par la négative.

« Je n'irais pas jusque-là non plus », a répondu Mme Guérette.

« On va attendre de les voir agir et on va leur demander de travailler de façon respectueuse. Ils ont droit à leur opinion, mais ils ne peuvent pas alimenter la haine et le désordre public », a-t-elle ajouté.

Selon la politicienne, le maire Régis Labeaume devrait prendre la parole pour rassurer la population.

« Comme maire, on a la responsabilité d'appeler à la tolérance. »

En après-midi, Anne Guérette a lancé un autre appel à la tolérance sur Twitter.

Labeaume ne commente pas

L'entourage du maire Régis Labeaume a indiqué qu'il ne ferait pas de commentaires sur le sujet.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a lui aussi voulu lancer un appel au calme, mercredi.

« On commence peut-être à rentrer dans des discours qui vont peut-être faire place à l'intolérance. Il faut faire attention », a-t-il commenté au sujet des actions du groupe Atalante.

M. Gosselin ajoute qu'il a toujours été en faveur de l'immigration « légale ».

« Je trouve que le manque de leadership politique de certains politiciens en place, dont M. Labeaume, qui ne s'est pas encore prononcé sur le sujet, peut amener à des débordements », a-t-il conclu.