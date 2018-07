Antoni Tàpies, un géant à découvrir

Antoni Tàpies est l'un des artistes catalans les plus importants de sa génération. Contemporain de Miró, il a produit plus de 8000 oeuvres en près de 50 ans de carrière. Le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul lui consacre jusqu'au 4 novembre une très belle exposition.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

Intitulée Tàpies, la matière à l'oeuvre, l'exposition comprend près de 50 oeuvres de l'artiste catalan, qui a pratiqué au cours de sa vie la peinture, la sculpture et la gravure.

« Notre exposition se base vraiment sur son travail de la gravure, explique la conservatrice du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Frédérique Renaud. Tàpies a vraiment fait un travail exceptionnel en ce qui concerne la matière. C'est ce qui le distingue des autres artistes de son époque. »

« Il rend la matière presque sculpturale grâce à l'utilisation de matériaux non conventionnels, ajoute la conservatrice. On le voit qui introduit de la paille, du gravier, du sable dans ses oeuvres et ça donne vraiment un côté très, très texturé à son travail du papier, qui interpelle vraiment le sens du toucher du visiteur. »

La répression, le quotidien et l'être humainTàpies, la matière à l'oeuvre s'articule autour de trois thèmes, soit l'être humain, les objets du quotidien et les années de répression culturelle.

« L'arrivée au pouvoir de Franco est importante dans l'oeuvre de Tàpies, raconte Frédérique Renaud. Il a alors 16 ans et la répression culturelle va profondément le marquer. Ses gravures sont vraiment imprégnées de toute cette violence-là. »

L'exposition séduit par l'originalité des oeuvres, que ce soit ces grandes toiles empreintes de violence ou ces chaises au parfum de Pop art.

Tàpies, la matière à l'oeuvre sera présentée au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul jusqu'au 4 novembre.