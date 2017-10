Appel à l’empathie pour les personnes en détresse

Des intervenants en prévention du suicide lancent un appel à la vigilance et à l'empathie envers les personnes en détresse. Ils font cette sortie alors que deux hommes en crise se sont retrouvés sur les ponts de Québec et Pierre-Laporte au cours des derniers jours.

Si ces deux hommes ont été secourus, ce n’est malheureusement pas le cas pour toutes les personnes qui ont besoin d’aide. Au Québec, trois personnes s’enlèvent la vie chaque jour en moyenne.

Pour le psychologue clinicien, Marc-André Dufour, la prévention du suicide est une responsabilité partagée. Une responsabilité d’abord individuelle, car il faut s’écouter ou détecter les signes avant-coureurs chez un proche qui ne va pas bien.

« Parce que des fois on pense que les gens qui ne vont pas bien sont nécessairement tristes. Souvent, particulièrement les hommes, vont être irritables, vont avoir des problèmes de sommeil », explique-t-il.

Donc, si on était plus conscient de l'importance de notre santé mentale, on observerait certains signes qui font en sorte qu'il faut qu'on aille consulter.

Marc-André Dufour, psychologue clinicien