Appel à la générosité pour la 17e grande guignolée des médias

La 17e grande guignolée des médias se tient jeudi. Des bénévoles vont recueillir des dons et des denrées pour garnir les tablettes et les réfrigérateurs de Moisson Québec.

L'an dernier, la guignolée a pu aider 300 000 personnes à travers la province. Toutefois, la pauvreté gagne du terrain.

Moisson Québec n'attend plus cette date pour garnir sa banque alimentaire. Un projet pilote amorcé avec 7 supermarchés a été étendu à 24 détaillants.

« On a fait un projet pilote pour nous assurer de la qualité et de la pertinence de mettre en place un programme comme ça et ç'a été rapide », explique la directrice générale, Élaine Côté.

On a vu rapidement qu'il fallait développer le projet, que ça allait avoir un impact positif pour les 38 000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire chaque mois. Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec

Le programme permet d'augmenter la variété des denrées amassées, qui sont composées à 50 % de viandes, ce qui justifie l'aménagement d'un nouvel entrepôt.

« Les employés des épiceries sont contents de donner des denrées pour des gens qui ont faim plutôt que la jeter carrément. Il y a des économies pour les détaillants alimentaires et il y a une participation sociale exemplaire. »

La directrice de Moisson Québec Élaine Côté espère atteindre 40 supermarchés participants en 2018. « La liste est longue de ceux qui veulent joindre le programme, mais on y va tranquillement pour nous assurer que les opérations se fassent bien », conclut Mme Côté.

Des points de collectes seront répartis dans la ville de Québec. Il est aussi possible de faire des dons en argent ou en denrées dans les magasins Jean Coutu, Provigo, Maxi et chez Via Capitale.