Attentat à la grande mosquée : tous les Québécois appelés à s'unir ce soir

Après trois journées chargées d'émotions, les commémorations de l'attentat de Québec culmineront ce soir alors que des milliers de personnes sont attendues à Sainte-Foy pour un dernier hommage en mémoire des victimes de la tuerie survenue il y a un an, jour pour jour.

Un texte d’Alain Rochefort

La co-porte-parole de cette commémoration citoyenne, Maryam Bessiri, appelle les gens issus de tous les milieux, de toutes les villes du Québec, à se rassembler. L'événement se tiendra dès 18 h dans le stationnement de l'église Notre-Dame-de-Foy, non loin de la grande mosquée de Québec.

« C’est un événement lors duquel on va se rassembler, peu importe nos origines, peu importe nos affiliations politiques, nos idéologies et tout ça. On va se rassembler juste en tant que citoyens pour se rappeler […] Parce que ça s’est passé chez nous », souligne-t-elle.

Divisée en trois segments, la soirée débutera avec des recueillements et des témoignages, notamment des veuves, des proches et des blessés de la tragédie.

« Je ne peux pas vous dire de quoi [les victimes] vont parler parce qu’on leur a donné tout l’espace pour pouvoir s’exprimer. C’est très important parce que c’est au cœur même de l’organisation de cette commémoration citoyenne », ajoute Mme Bessiri.

Minute de silence

Une minute de silence est prévue à 18 h 59. Suivra ensuite la deuxième portion de la soirée au cours de laquelle des personnes issues de différentes communautés prendront la parole, dont une survivante du drame de la Polytechnique, Nathalie Provost.

C’est nécessaire de faire le lien entre toutes les luttes contre la violence. Que ce soit la Polytechnique en 1989 ou la grande mosquée de Québec en 2017, c’est toujours de la violence qui est dirigée contre un groupe précis. Maryam Bessiri, co-porte-parole de la commémoration citoyenne

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, le premier ministre du Québec, Phillipe Couillard, le maire de Québec, Régis Labeaume, ainsi que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, s'adresseront aussi à la population.

L'imam Hassan Guillet prévoit d'ailleurs que les politiciens livreront des discours soigneusement préparés. Il les appelle toutefois à veiller à ce que leurs belles paroles ne s'envolent pas.

« Il faut avoir un projet de société. Il faut passer de la parole aux actes. Je crois qu'on va dans la bonne direction, mais il faut s'unir complètement comme société. [...] Ils doivent dire les vraies choses, au risque de perdre quelques votes, mais peut-être en gagner plus, au final », espère-t-il.

Une grande marche

Après les discours et quelques prestations artistiques, une grande marche se tiendra entre les deux lieux de culte, pour se terminer à la grande mosquée de Québec vers 20 h. Ceux qui le souhaitent pourront déposer fleurs, bougies et autres objets symboliques près du bâtiment religieux.

Une trentaine de bénévoles travaillent au bon succès de cette soirée depuis le début du mois de novembre. « Ce sont des citoyens de tous les milieux. On ne se connaissait pas tous. Mais il y a eu un rassemblement autour de ce projet-là. C’est ça qui est merveilleux dans la chose : ce ne sont pas que des citoyens de la communauté musulmane », souligne Maryam Bessiri.

On s’attend à une vigile, une commémoration citoyenne vraiment touchante et vraiment achalandée. Maryam Bessiri, co-porte-parole de la commémoration citoyenne

Une interdiction de stationner son véhicule sera par ailleurs en vigueur à proximité de la commémoration citoyenne, précise la Ville de Québec.

Les Métrobus 800, 801 et 807 sont les parcours à privilégier pour se rendre sur les lieux. Ils offrent un arrêt situé à quelques minutes de marche seulement de l’activité.

Ailleurs au Canada

Des vigiles sont également prévues ailleurs au Canada, dans des villes comme Victoria, en Colombie-Britannique, et Hamilton, en Ontario.

À Montréal, des gens se réuniront entre autres à 17 h devant les stations de métro Verdun et Mont-Royal. Un autre rassemblement débutera à 17 h 30 devant la station de métro Jean-Talon, dans le quartier Villeray.

L’an dernier, des milliers de personnes s’étaient par ailleurs réunies dans ce même stationnement de l'église Notre-Dame-de-Foy lors d’une veillée à la chandelle, tenue au lendemain de la fusillade.

Avec la collaboration de Charles D’Amboise et Véronica Lê-Huu

À lire aussi :