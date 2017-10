Atterrissage d’un 787 à Québec : la passagère turbulente accusée de menaces de mort

La passagère turbulente qui a forcé l'atterrissage d'un Boeing 787, dimanche à l'aéroport Jean-Lesage, est accusée de menaces de mort et de méfaits à l'endroit d'un bien évalué à plus de 5000 $.

Un texte d’Alain Rochefort

Bridget Hanley, 34 ans, est soupçonnée d’avoir proféré des menaces de mort et de causer des lésions corporelles à une personne pendant le vol d’un avion de la compagnie TUI Airways.

Le plaignant est Neil Wells, un passager qui était à bord de l'avion qui faisait la liaison Manchester-Cancun.

La Couronne s’est opposée à la remise en liberté de Mme Hanley, lundi matin au palais de justice de Québec. Elle passera la nuit en prison avant de revenir devant le juge mardi en après-midi pour son enquête sur remise en liberté.

Elle est aussi visée par un mandat d’arrestation en Ontario pour une infraction par voie sommaire, qui figure parmi les délits les moins graves du Code criminel.

Rappelons que l’avion a dû se poser d’urgence à Québec, dimanche vers 11 h, en raison des agissements présumés de l’accusée. L’altercation n’a fait aucun blessé.

La femme originaire de Manchester, au Royaume-Uni, aurait commis les actes reprochés alors qu’elle était sous l’effet de l’alcool.

Le Boeing 787 a repris sa route vers le Mexique environ deux heures après s'être posé à Québec.

Du jamais-vu en 35 ans

L’avocat en droit criminel, Me Rénald Beaudry, n’a jamais vu pareille cause en 35 ans de pratique.

Le cas de Mme Hanley est néanmoins prévu dans les articles 7 et 77 du Code criminel. Toute infraction commise à bord d’un aéronef pendant que celui-ci est en vol est réputée avoir été commise au Canada, si l’avion se pose au pays.

« À partir du moment où un crime est commis dans un aéronef et que l’aéronef se pose ici au Canada, le crime est présumé être commis ici au Canada et ce, même s’il est commis au-dessus d’un autre pays ou en eau internationale », explique Me Beaudry.

Le pilote de l’avion a tous les pouvoirs en cas de force majeure. Le commandant de bord peut agir à titre d’officier de la paix. Il peut exiger l’arrestation d’une personne à bord ou décider de poser l’avion.

Quand le commandant décide qu’il y a assez de danger pour atterrir un avion, je présume qu’il choisit l’aéroport le plus proche pour le recevoir. Me Rénald Beaudry

Si le pilote du Boeing 787 avait jugé qu’il devait poser l’avion à New York, par exemple, pour assurer la sécurité des passagers, Mme Hanley aurait été jugée selon les lois américaines.

« Chaque pays a son code criminel avec ses propres lois. N’importe où dans le monde, à partir du moment où l’avion se pose dans un pays, le crime est présumé commis dans le pays où l’avion se pose », ajoute Me Beaudry.

Avec les informations de Pascale Lacombe