Auger-Aliassime franchit une étape à Roland-Garros

Le Canadien Félix Auger-Aliassime a gagné, lundi, son premier match des qualifications aux Internationaux de France.

Le Québécois, 177e au classement de l'ATP, a défait le Sud-Africain Lloyd Harris, 213e, en deux manches de 6-4 et 6-3.

Auger-Aliassime a profité de chacune de ses quatre occasions de bris, deux dans chaque manche, pour ravir le service de son rival qui lui a remis la monnaie de sa pièce à deux reprises.

Le joueur de 17 ans s'est notamment distingué avec 6 as et 21 coups gagnants, soit 9 de plus que le Sud-Africain.

Au prochain tour, il a rendez-vous avec un spécialiste de l'ocre, l'Espagnol Jaume Munar, 155e joueur mondial.

Pour la première fois de sa carrière, Auger-Aliassime participe aux qualifications du grand chelem parisien. L'an dernier, il n'avait pas franchi le deuxième tour des qualifications des Internationaux des États-Unis.

Le Canadien Filip Peliwo n'a pas connu un sort aussi heureux que son jeune compatriote. Le Britanno-Colombien de 24 ans a baissé pavillon en deux manches de 5-7 et 2-6 devant le Français Constant Lestienne.

Peliwo a cédé son service à six reprises, et a inscrit moins de 50 % des points avec sa première balle.

Peter Polansky fera son entrée en lice mardi, tout comme Eugenie Bouchard, Françoise Abanda et Carol Zhao.

Polansky, 14e tête de série des qualifications, affrontera le Slovaque Norbert Gombois.

Désormais la Canadienne la mieux classée à la WTA, Abanda (125e) rencontrera l'Italienne Martina Trevisan, 185e. Zhao (135e) se mesurera aussi à une Italienne, Francesca Schiavone, lauréate à la Porte d'Auteuil en 2010. Ce sera une lourde commande, même si la vétérane de 37 ans est redescendue au 265e rang mondial. Quant à Bouchard (167e), c'est la Slovène Dalila Jakupovic (121e) qui l'attend.

L'Ontarienne Bianca Andreescu (201e) amorcera son tournoi de qualifications mercredi contre la Bélarusse Vera Lapko (77e).

Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sont les deux seuls représentants de l'unifolié qualifiés d'office pour le tableau principal en simple. Milos Raonic, lui, a déclaré forfait dimanche.