Baie-Saint-Paul: un cabaret du Festif! de haut niveau

Les nouveaux concurrents du prochain Cabaret du Festif! de Baie-Saint-Paul sont connus. Douze projets musicaux ont été retenus, dont ceux de Laura Babin, Jessy Benjamin, Étienne Fletcher, Natation et Perdrix.

Un texte d'Anne-Josée Cameron

Ils sont tous de la relève et évoluent dans le monde de la musique depuis quelque temps déjà. Les élus ont été choisis parmi 120 candidatures en provenance de partout au Canada.

La programmatrice Anne-Marie Dufour a choisi des groupes aux styles variés : le folk de Jessy Benjamin, le son plus organique de la Rimouskoise Laura Babin ou encore le rock-garage de Perdrix.

Des prix intéressants

Tout au long de l'hiver, les mélomanes pourront entendre ces artistes de la relève compétitionner afin de remporter l'un des nombreux prix offerts par ce concours.

Le grand prix constitué d'une bourse de 7000 $ offerte par le commanditaire Sirius XM, une campagne promotionnelle de 1000 $ sur les ondes de CKRL, une tournée médiatique dans la région de Québec et l'occasion de faire partie de la programmation du Festif! en juillet demeure sans aucun doute le prix le plus convoité.

Des projets de qualité

La lutte devrait être chaude, car les artistes en lice offrent des projets musicaux originaux et de grande qualité. Le directeur général et artistique du Festif!, Clément Turgeon Thériault, confirme d'ailleurs cette impression.

« Depuis trois ans, on a atteint un niveau vraiment intéressant, sans doute à cause des gagnants des dernières années comme Émile Bilodeau et Philippe Brach qui ont été de bons ambassadeurs », indique-t-il.

En plus, on laisse carte blanche aux artistes, on est un concours qui a pas l'air d'un concours ajoute-t-il en évoquant l'esprit de camaraderie qui règne au Festif! Clément Turgeoin Thériault, directeur général et artistique du Festif!

Les soirées de qualification seront présentées au Cabaret de la Maison Otis. La grande finale se déroulera le 31 mars à la Salle Multi du complexe hôtelier Germain Charlevoix.