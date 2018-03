Basketball féminin : le Rouge et Or échappe la finale provinciale

Elles pouvaient pratiquement toucher au titre de championnes provinciales, samedi après-midi au PEPS, mais il leur a glissé entre les doigts. Les joueuses de basketball de l'Université Laval se sont écroulées en fin de match contre les Martlets de McGill et ont filé vers une défaite crève-cœur de 56 à 52.

Les filles du Rouge et Or auraient pu empêcher les Martlets de gagner un septième titre d’affilée dans le Réseau du sport étudiant du Québec. À la fin du troisième quart, le Rouge et Or avait 13 points d’avance sur ses adversaires.

Le conte de fées a pris fin abruptement : les Martlets ont marqué 19 points dans le 4e quart, contre seulement 2 pour le Rouge et Or.

Ce revirement de situation est dur à encaisser pour l’instructeur-chef de l’équipe de l'Université Laval, Guillaume Giroux.

« On dirait que ça a comme frappé à ce moment-là. On n’avait plus de jus. Les filles qui se battaient soudainement ne se battaient plus », dit-il, cité dans un communiqué du Rouge et Or.

Vers le championnat canadien?

Malgré la défaite, les Lavalloises peuvent tout de même espérer participer au championnat canadien à titre d’équipe repêchée, comme l’année dernière.

Pour ce faire, il faudrait d’abord que l’Université Acadia l’emporte dimanche contre l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard en finale de l’Atlantique.

L’équipe de basketball féminin de l’Université Laval figure actuellement au 5e rang du classement canadien.