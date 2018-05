Belle et Bum, Kurt Vile et Sebastian Bach s'ajoutent à la programmation du FEQ

Belle et Bum, Sebastian Bach, Kurt Vile, Bullet For My Valentine et Machine Gun Kelly s'ajoutent à la programmation du Festival d'été de Québec. Le directeur de la programmation Louis Bellavance et le programmateur Arnaud Cordier en ont fait l'annonce mardi midi sur les réseaux sociaux.

Un texte de Jean-Simon Fabien

Lors du dévoilement de la programmation, le 7 mars dernier, il restait encore des cases à combler dans le calendrier pour plusieurs soirées thématiques.

Un case très prisée était celle du 6 juillet sur la scène des plaines d’Abraham, avant le grand Neil Young. C’est finalement l’auteur-compositeur-interprète Kurt Vile qui a été retenu.

« Une quantité d’artistes nous ont écrit pour solliciter cette case, mais il fallait avoir l’accord de l’ami Neil Young », a mentionné Louis Bellavance.

Avec Kurt Vile, on reste dans des ambiances folk, americana, l’artiste américain ayant lui-même été influencé par le chanteur canadien.

Louis Bellavance a également annoncé un remaniement à la soirée hip-hop des plaines d’Abraham. Busta Rhymes, qui avait été annoncé en mars ne pourra se présenter à Québec pour les festivals en raison d’un conflit d’horaire. La tête d’affiche de cette soirée a donc été donnée à Future.

Ce remaniement a permis à l’organisation de donner une place plus importante au rappeur Loud, qui représente le renouveau du rap québécois, et d’ajouter les sensations Killy et Lil Yachty à l’alignement de la soirée.

Les spéculations allaient bon train pour la soirée métal du 14 juillet et le groupe britannique Bullet For My Valentine a finalement été confirmé pour jouer avant Avenged Sevenfold.

Les deux groupes ont souvent partagé la scène ensemble et nombre d’amateurs se doutaient que le festival souhaitait les réunir sur les Plaines. C’est la troupe canadienne Silverstein qui ouvrira la soirée.

Des ajouts en salles et au parc de la Francophonie

Arnaud Cordier a réaffirmé la volonté de l’organisation de proposer une soirée rock en salle pour la 51e présentation du festival. C’est l’ancien chanteur de Skid Row, Sebastian Bach, qui prendra cette place le 7 juillet.

Au parc de la Francophonie, on a également annoncé le grand retour de l’équipe de Belle et Bum pour une soirée thématique dédiée à l’Acadie et à la francophonie, le 9 juillet.

L’équipe de Louis Bellavance a également ajouté le duo australien Air Supply (le 11 juillet) et le rappeur Machine Gun Kelly (le 112 juillet) à sa programmation.

D’autres annonces à venir

Sur la scène des plaines d’Abraham, un point d’interrogation demeure : le spectacle qui mettra la table pour la carte blanche de Patrice Michaud reste encore à être dévoilé. Louis Bellavance promet toutefois un « show concept important ».