Bientôt de la formation professionnelle sur le cannabis à l'Université Laval

D'ici quelques mois, l'Université Laval compte offrir des séances de formation professionnelle sur le cannabis. Il ne s'agira pas de cours crédités pour les étudiants, mais plutôt de séminaires de quelques jours destinés aux gens d'affaires qui auront à faire face aux impacts de la légalisation.

Un texte de Jonathan Lavoie

Pour donner le ton, une première conférence intitulée Cannabis 101 : les effets sur le monde des affaires aura lieu le 8 mai au Carré des affaires de la Faculté des sciences de l'administration.

Moins de 48 heures après l'annonce de cette conférence, plus de 100 personnes s'y étaient inscrites et les organisateurs ont dû trouver un local plus grand.

« On sait que l'intérêt est là, lance Frank Pons, professeur au département de marketing. On développe une expertise et on veut la partager avec le monde des affaires de la région de Québec. »

Le directeur du Carré des affaires espère être en mesure d'offrir les nouvelles formations dans un horizon de trois à six mois. Selon Frank Pons, la légalisation du cannabis entraînera des défis de taille pour les entreprises, notamment en matière de gestion des ressources humaines.

« Comment est-ce que vous gérez quelqu'un qui va avoir consommé du cannabis et qui vient travailler? Est-ce qu'il reste en dessous d'une limite légale? Est-ce que c'est tolérance zéro? Comment est-ce qu'on va respecter le cadre légal? », énumère le professeur.

Dans un mémoire déposé en janvier, la Fédération des chambres de commerce du Québec souligne d'ailleurs que les entreprises seront rapidement confrontées à la difficulté de détecter les travailleurs sous l'effet du cannabis, au respect à la vie privée et à l'obligation d'offrir un milieu de travail sécuritaire.

« Ces problématiques-là sont des sujets qui vont venir perturber, ou du moins changer la manière de faire des affaires habituelles », résume Frank Pons.

Au-delà des ressources humaines

Le directeur du Carré des affaires ne fixe pas de limite aux sujets qui pourront être abordés dans les formations professionnelles. La mise en marché et le commerce de détail feront probablement partie des premiers ateliers.

Frank Pons souligne que les entreprises qui produiront du cannabis et voudront le mettre en marché seront soumises à un cadre réglementaire extrêmement rigide, qu'il faudra suivre à la lettre.

« Comment est-ce que dans un cadre très rigide, vous pouvez vendre ce produit-là en respectant le côté éthique qui est très important? », soulève le professeur. Pour répondre à ces questions, l'Université fera appel à ses experts à l'interne, mais elle a aussi l'intention de développer des cours professionnels à l'aide d'experts hors campus.

La conférence Cannabis 101 : les effets sur le monde des affaires reçoit d'ailleurs comme conférencier James Eaves, économiste spécialisé en agriculture, Gabriel Bélanger, ingénieur junior et enseignant du programme Cannabis professionnal series et l'avocate Émilie Gagné.