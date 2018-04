Bissonnette aurait planifié une autre tuerie, selon un psychologue

Le psychologue appelé à la barre des témoins pour la défense dans le cadre des recommandations sur la peine d'Alexandre Bissonnette affirme que le jeune homme aurait eu l'intention de faire un carnage au centre d'achat Laurier à Québec, le 26 novembre 2016.

Le psychologue Marc-André Lamontagne, qui a rencontré Bissonnette lors de deux entretiens après son arrestation, a décrit ce dernier comme ayant une personnalité narcissique fragile.

Pendant l’entrevue, Bissonnette lui aurait confié s’être rendu au centre commercial Laurier Québec, 2 mois avant la fusillade au Centre culturel islamique, armé de 2 pistolets, notamment son fusil Glock, et 5 chargeurs contenant 10 balles chacun.

Le jeune homme aurait alors jonglé avec l’idée de tuer des gens et celle de mettre fin à ses jours. Bissonnette se serait rendu au café Starbucks du centre commercial. Toujours selon le psychologue, il aurait travaillé sur son ordinateur personnel un certain temps avant de repartir chez lui, se sentant incapable de passer à l’acte.

Bissonnette aurait par ailleurs menti pour obtenir ses permis de port d’armes.

Marc-André Lamontagne affirme que le jeune homme n’avait pas déclaré ses antécédents psychologiques lors de l’obtention de permis de port d’arme.

Victime d’intimidation

Plus tôt en matinée, la défense a fait témoigner Lucie Côté, une enseignante à la retraite qui a eu donné des cours à Alexandre Bissonnette en 2e et 4e secondaire.

Elle a raconté que son élève était constamment victime d’intimidation. L’enseignante à la retraite a dit regretter ne pas être intervenue davantage et avoir été bouleversée d'apprendre qu'il était l'auteur de la fusillade à la mosquée de Québec.

Lucie Côté a invité le juge à laisser à Alexandre Bissonnette un peu d'espoir de réhabilitation. « Alexandre, ce n'était pas un monstre monsieur le juge », a déclaré Lucie Côté.

La retraitée dit avoir contacté elle-même l'aide juridique pour offrir son témoignage.

« Il n’est pas fou Alexandre. Il en était à son deuxième bac. Sauf qu’à partir du primaire, il a été traité avec malveillance », a-t-elle mentionné à sa sortie de la salle d’audience.

Ce n’est pas de la faute de l’école. Je l’ai dit à deux reprises au juge. C’est un mal de société qui a passé dans ces années-là. Je ne saurais pas vous définir ça autrement. Lucie Côté, enseignante à la retraite

Vibrants témoignages

La défense prévoit faire entendre jusqu'à cinq témoins cette semaine, principalement pour établir l'état de santé mental de l'auteur de la fusillade et les risques de récidive violente.

La semaine dernière, la Couronne a fait entendre de nombreuses victimes de l’attentat, des proches et des personnes blessées. La famille Belkacemi, la fille d’Azzedine Soufiane et Aymen Derbali, notamment, ont rendu de vibrants témoignages devant le juge François Huot.

Alexandre Bissonnette a plaidé coupable à six accusations de meurtre au premier degré et à six chefs de tentatives de meurtre relativement à la fusillade de la grande mosquée de Québec.

Il sera condamné à la prison à vie. Les recommandations sur la peine visent à déterminer le temps qu'il devra passer en prison avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle.

Cette période d'un minimum de 25 ans pourrait théoriquement atteindre 150 ans, soit 25 ans par meurtre.