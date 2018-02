Blitz de travaux sur les Plaines pour le Pentathlon

Après une semaine météo difficile, l'organisation du Pentathlon des neiges de Québec effectue les derniers travaux sur les pistes des plaines d'Abraham en vue de l'événement multisport qui se tient cette fin de semaine.

Les compétitions s’amorcent vendredi à Lac-Beauport avec le défi patins, mais les épreuves sur les Plaines auront lieu demain.

D’ici là, les pistes de ski et raquette, notamment, sur le parc des Champs-de-Bataille seront débarrassées de la glace qui a tapissé le circuit au cours des derniers jours, explique Ambroise Savard, responsable de la production pour le Pentathlon des neiges.

« Ça représente beaucoup d’heures de cassage de glace. Dans un premier temps, on vient arracher la piste de ski, on la met de côté, on travaille le fond et on remet la piste, on va briser la glace pour la travailler mécaniquement, la glace redevient de la neige. »

L’organisation se dit néanmoins habituée aux variations de température. Elle disposait de deux jours après le coup de glace pour refaire les pistes, ce qui sera suffisant selon M. Savard pour offrir des pistes de qualité aux athlètes.

« Le côté positif de ça, c’est qu’une neige travaillée mécaniquement va moins user la cire, le fartage, qu’une neige toute neuve. Les athlètes qui vont bien farter leurs skis vont le garder plus longtemps », précise-t-il.

Une mini-dameuse est aussi utilisée afin de rendre plus moelleuse la neige sur les pistes de raquette. La neige prévue vendredi devrait aussi donner un petit coup de main à l’organisation.

L'anneau réfrigéré des Plaines, pour sa part, est fin près pour les compétitions.

Le 14e Pentathlon des neiges rassemble près 6000 concurrents de différents niveaux, petits et grands, qui complètent seuls ou en équipe des distances de vélo, course, ski de fond, raquette et patins.

L’événement se tient durant deux fins de semaine jusqu’au 4 mars.