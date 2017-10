Campagne électorale à Québec : place au débat économique

Les candidats à la mairie de Québec Régis Labeaume, Jean-François Gosselin et Anne Guérette croiseront de nouveau le fer mardi, à 17 h, lors d'un débat présenté par la Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec (CCIQ).

Un texte d’Alain Rochefort

Animé par Hugo Langlois, l’événement se tiendra devant 250 personnes réunies à l’hôtel Le Bonne Entente.

Après une allocution d’ouverture, les aspirants maires s’affronteront sur trois thèmes :

1. Vision d’avenir pour Québec;

2. Transport et mobilité;

3. Développement économique.

Les attentes

Les candidats débattront pendant un maximum de 10 minutes par thématique devant un auditoire composé majoritairement de gens issus du milieu des affaires.

Les questions proviennent d’un sondage Léger réalisé auprès des gens d’affaires de Québec.

Leurs préoccupations se retrouveront donc au centre du débat, explique le président de la JCCQ, Mikaël Guillemette.

On s’attend à ce que les candidats s’expriment clairement sur les préoccupations que vivent les gens d’affaires. Mikaël Guillemette, président de la Jeune chambre de commerce de Québec

Radio-Canada a répertorié les principaux engagements des trois candidats en matière économique depuis le début de la campagne électorale :

Il s’agira du deuxième débat à survenir en quelques jours entre Régis Labeaume, Anne Guérette et Jean-François Gosselin.

Le projet du troisième lien et les attaques répétées de Jean-François Gosselin à l'endroit de Régis Labeaume ont dominé les échanges, la semaine dernière, lors du débat télévisé organisé par Radio-Canada.

Le 26 octobre par ailleurs, un consortium des radios parlées de Québec présentera aussi un débat entre les trois principaux candidats à la mairie de Québec en vue des élections municipales de novembre.