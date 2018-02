Cancer : des injections de vitamine C réclamées au Québec

Pour améliorer leur qualité de vie et soulager leurs symptômes, des Québécoises atteintes de cancer se rendent à Ottawa pour obtenir des injections de vitamine C par intraveineuse. Un traitement encore inaccessible au Québec, déplorent-elles. Regard sur un médicament controversé.

Un texte de Fanny Samson

Il y a quelques années, Brigitte Guibord et Nathalie Prud'Homme ont reçu un diagnostic de cancer en stade terminal. Dans les deux cas, les médecins parlaient d'une maladie incurable.

« Ils m'ont dit : “on peut t'aider à acheter du temps, mais on ne parle pas de guérison” », raconte Brigitte Guibord, de Québec.

Elles découvrent après leur diagnostic les injections de vitamine C par intraveineuse.

Toutefois, elles réalisent rapidement qu’elles devront se rendre à Ottawa, en Ontario, pour obtenir ce traitement qui aurait des bienfaits dans la lutte contre les cellules cancéreuses, selon certaines études préliminaires.

« Après quelques téléphones, quelques appels, quelques courriels, j'ai vu que ce n'était pas disponible et je me suis tournée rapidement vers l'Ontario », indique-t-elle.

Pour obtenir ce traitement au Québec, Nathalie Prud'Homme a lancé une pétition, qui a déjà obtenu plus de 10 000 signatures.

Multiples voyages vers Ottawa

Avant de découvrir la vitamine C, la liste de leurs problèmes de santé était longue : douleurs aux muscles qui empêchent de marcher, douleurs aux os, bouche brûlée, perte des ongles, difficultés avec les articulations, etc.

Pour soulager les nombreux effets secondaires de la chimiothérapie, elles se rendent au Centre de cancérologie intégrative d'Ottawa deux fois par semaine.

Tous ces effets secondaires là disparaissent à 100 % avec les injections intraveineuses de haute dose de vitamine C. Nathalie Prud'Homme

« Je n’en revenais tout simplement pas parce que ça fait six ans que je fais de la chimiothérapie par intermittence. Je prends du naproxen, de la morphine, mais il n’y a rien qui me soulage comme la vitamine C », affirme Nathalie Prud'Homme, qui habite la Rive-Sud, à Montréal.

La naturopathie en Ontario

En Ontario, les naturopathes font partie d’un ordre professionnel depuis 2015. Selon le fondateur du centre, Dugald Seely, l'absence de réglementation au Québec explique en partie la difficulté d'obtenir ce traitement dans la province.

« Ce qu’on veut donner aux gens qui ont le cancer, ce sont des soins qui sont intégrés, qui ne sont pas alternatifs, mais qui sont complémentaires avec les soins qu’ils reçoivent à l’hôpital », ajoute-t-il.

Ce qu’on voit, c’est une meilleure qualité de vie, quand ils utilisent ça. Des effets contre les douleurs, contre la fatigue, pour leur donner plus d’énergie, ça rend la chimiothérapie plus facile. Dugald Seely

Bien que les études sur ce traitement soient préliminaires, le fondateur a observé des bienfaits auprès de ses patients. Plus d'une cinquantaine de Québécois ont reçu des injections de vitamine C à Ottawa depuis 2011.

L'avis des médecins québécois

Le président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec, Martin Champagne, admet que la vitamine C suscite un grand intérêt depuis des années en cancérologie, mais le traitement n’a pas été homologué par Santé Canada ni par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

En laboratoire, les études préliminaires démontrent une certaine activité sur les cellules cancéreuses. « Cependant, on n'a aucune donnée clinique qui montre que cet effet-là a un effet bénéfique pour le patient », précise-t-il.

Martin Champagne soutient que, généralement, la vitamine C est bien tolérée, mais que les données sur ses bienfaits ne sont pas constantes.

Il n’y a aucune donnée scientifique pour qu’un médecin puisse défendre l’utilisation de la vitamine C sur une base de données probante. Martin Champagne, président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec

Selon le médecin, « en dehors d’une étude clinique, il est inapproprié et non éthique d’administrer de la vitamine C ».

Les normes actuelles

Les injections de vitamine C par intraveineuse sont approuvées par Santé Canada, mais seulement dans le traitement du scorbut.

Le Collège des médecins du Québec déclare ne pas avoir de ligne directrice sur ce sujet, mais dans son code déontologique, « le Collège demande aux médecins de pratiquer selon les normes scientifiques en vigueur ».

La vitamine C, ça n’a jamais tué personne. Nathalie Prud'Homme

Les Québécois comme les Ontariens doivent payer environ 200 $ pour obtenir ces injections qui ne sont pas couvertes par le régime public d'assurance maladie.

Nathalie Prud'Homme espère que sa pétition permettra de rendre accessible ce traitement. « Pourquoi est-ce que les médecins ontariens en donneraient à des patients, et ils veulent leur bien-être, et que nous au Québec on dit qu'on veut prendre soin de nos patients, mais on ne leur en donne pas? » se demande-t-elle.