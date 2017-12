Cannabis au volant : les policiers municipaux tirent la sonnette d'alarme

La Fédération des policiers municipaux du Québec (FPMQ) tire encore une fois la sonnette d'alarme concernant le nombre d'agents évaluateurs en reconnaissance de drogue. Elle soutient qu'à peine 1 % des policiers sont formés dans la province.

Un texte de Fanny Samson

La majorité des policiers municipaux sont formés pour détecter le cannabis au volant, soutient la fédération. Ils peuvent demander aux conducteurs d’effectuer des épreuves en coordination du mouvement.

« Mais une fois que ça c’est fait, le conducteur est amené au poste de police. Là, il doit rencontrer un agent évaluateur, qui lui va compléter la série de tests. C’est lui qui va permettre d'apporter le dossier devant les tribunaux », explique le président de la fédération, Robin Côté.

La formation donnée aux agents évaluateurs est plus longue et plus élaborée que celle des patrouilleurs. L'agent peut recueillir les échantillons de salive, préparer un dossier et l’envoyer au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Selon la FPMQ, il y a 80 agents évaluateurs partout au Québec, ce qui représente moins de 1 % des policiers.

On pense que ça va être un problème au 1er juillet. Robin Côté, président de la Fédération des policiers municipaux du Québec

Dans la région de la Capitale-Nationale, tous les policiers du Service de polices de la Ville de Québec (SPVQ), soit environ 800, sont formés pour détecter le cannabis au volant et 9 sont des agents évaluateurs.

À Lévis, la majorité des 178 policiers peuvent intervenir auprès d’un conducteur fautif et un seul est agent évaluateur. Le service de police doit en recruter un deuxième.

Un dossier incomplet

Le président de la FPMQ croit qu’il faudrait au moins un agent évaluateur disponible pour chaque quart de travail dans tous les services de police.

« Mais on est loin du compte, je ne sais pas ce que ça va donner au 1er juillet », dit-il.

Robin Côté soutient qu’un technicien qualifié en alcootest est disponible en tout temps partout dans la province.

Il y a dix fois plus de techniciens en alcootest au Québec qu’il y a d’agents évaluateurs. C’est sûr que c’est quasi impensable de se rapprocher de ce nombre-là d’ici le premier juillet. Robin Côté, président de la Fédération des policiers municipaux du Québec

Les patrouilleurs peuvent tout de même envoyer le dossier d’un conducteur fautif au DPCP, mais il sera moins complet.

« On va faire comment pour prouver au bout de la ligne c’est quoi la substance que le conducteur avait et depuis combien de temps? » se demande-t-il.

La SQ rassure la population

La Sûreté du Québec (SQ) tient à rassurer la population quant au nombre de policiers formés pour détecter le cannabis au volant. Tout comme les policiers municipaux, elle affirme que la majorité de ses policiers ont reçu une formation à cet effet.

La SQ compte dans ses rangs 31 de ces agents évaluateurs. D'ici le 1er juillet 2018, date à laquelle le gouvernement Trudeau prévoit légaliser la marijuana, 16 autres agents évaluateurs doivent entrer en fonction.

Le corps de police veut en avoir un par poste de police, ce qui veut dire qu'un total de 120 policiers seront formés sur l'ensemble du territoire.

« On croit de cette façon-là être capable de répondre à la demande lorsque tous nos policiers seront en fonction. Mais j’insiste sur le fait que dès maintenant, nos policiers sont en mesure d’intervenir et de retirer les conducteurs de la route, ceux qui conduisent sous l’influence de la drogue », souligne le porte-parole de la SQ, Hugo Fournier.

M. Fournier ajoute que l’agent évaluateur « vient peaufiner la preuve », en ajoutant un test de salive par exemple, pour ensuite l'envoyer au DPCP.