Cannabis : Labeaume ne veut rien savoir d'une taxe municipale

Foi de Régis Labeaume, la Ville de Québec n'entend pas imposer une taxe municipale sur la vente du cannabis dont la consommation récréative doit être légalisée en 2018.

Le maire Labeaume refuse de considérer la création d'une taxe municipale qui viendrait s'ajouter à la TPS et à la TVQ.

Bien que la question du partage des profits anticipés soit loin d'être réglée entre Ottawa et les provinces, certains ont vu dans le récent projet de loi québécois encadrant la légalisation du cannabis une ouverture à une forme de taxation par les Villes.

Régis Labeaume admet qu'il faudra trouver une façon de compenser les municipalités pour les coûts entraînés par la légalisation, mais selon lui, la solution ne passe pas par une nouvelle taxe.

« Imaginez-vous, le gouvernement du Québec, non seulement ils font des profits, en plus de ça ils vont taxer avec la TVQ et avec tout ça dans les poches, ils ne couvrent même pas nos frais, parce que nous autres on va payer », prévient le premier magistrat.

Ils nous disent : "Si vous voulez surtaxer, pas de problème." C'est complètement inéquitable. Ça n'a aucun bon sens. Régis Labeaume,. maire de Québec

Des nouvelles responsabilités sans revenus

Plus tôt en journée, Régis Labeaume avait déploré ne pas avoir un mot à dire dans le dossier de la légalisation du cannabis.

Le maire voit beaucoup d'implications et de nouvelles responsabilités pour les villes sans toutefois de nouveau financement ou de possibilité de récupérer une partie des taxes de vente.

« Au bout de la chaîne alimentaire, c'est nous autres qui allons être pris avec le problème », a-t-il prévenu.

Le gouvernement fédéral a un projet, fait de l'argent, Le provincial est obligé de faire des réglements et fait de l'argent. Nous autres, en bas, on ramasse le "coconut" et jusqu'à date, on ne fait pas une "cenne". Régis Labeaume, maire de Québec

« Je ne pense pas que c'est quelqu'un du ministère des Transports qui va aller arrêter quelqu'un qui ne suit pas la loi. C'est le Service de police de la Ville de Québec », a conclu le maire Labeaume.