Chantier Davie : Québec dit maintenir la pression sur Ottawa

Le gouvernement Couillard assure ne ménager aucun effort pour convaincre Ottawa d'accorder au Chantier Davie sa « juste part » des contrats fédéraux de construction navale.

Un texte de Louis Gagné

« On fait beaucoup de choses de manière concrète. On parle également à nos homologues fédéraux du Québec et de la région de Québec. On tente à notre façon, également, de soutenir les travailleurs », a déclaré lundi le ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx.

Il soutient que le gouvernement du Québec a déjà fait sa part en octroyant au chantier de Lévis deux contrats pour la construction de traversiers. Le ministre invite maintenant Ottawa à faire un bout de chemin.

« C'est maintenant au gouvernement fédéral de faire sa part. Je le dis et je le répète, il n'y a pas deux grands chantiers maritimes au Canada, il y en a trois et vraisemblablement, les deux autres n'aiment pas trop la Davie », a affirmé Sébastien Proulx en référence aux chantiers de Vancouver et de Halifax, qui ont obtenu la part du lion des contrats fédéraux.

On ne demande pas le travail des autres, on demande d'avoir notre juste part pour pouvoir faire les travaux que l'on peut faire ici. Sébastien Proulx, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Parler fort »

Le ministre responsable de la région de Québec martèle que le Canada a besoin de navires pour « assurer et maintenir la sécurité nationale en matière maritime ».

« Dans ce contexte-là, on dit à nos collègues et à nos homologues du gouvernement fédéral : "Faites ce qu’il se doit." Parfois, ça veut dire parler fort avec l'administration parce que vraisemblablement, c'est du côté de l'administration que ça bloque », a-t-il fait valoir.

Au-delà des « 1000 emplois, peut-être même plus », qui sont en jeu, Sébastien Proulx mentionne que la région de Québec risque de perdre son expertise en construction navale si les travailleurs mis à pied « quittent pour aller ailleurs ».

Dans l’immédiat, le gouvernement Couillard ne prévoit pas envoyer de délégation dans la capitale fédérale pour plaider la cause du Chantier Davie.

« Est-ce qu'on devra le faire? Peut-être, mais dans le contexte actuel, on n'est pas en train d'organiser une visite à Ottawa. On est concrètement à discuter avec eux et à leur rappeler nos responsabilités, comme décideurs, et leurs responsabilités comme décideurs également. »

Avec les informations de Nicolas Vigneault