Charlevoix branchée à Internet haute vitesse grâce au G7

La tenue du sommet du G7 à La Malbaie en juin force le gouvernement fédéral à améliorer les télécommunications dans Charlevoix. Les résidents de la municipalité auront finalement accès à une connexion Internet haute vitesse par fibre optique, une transformation attendue depuis longtemps dans la région.

La conférence diplomatique réunira les sept plus grandes puissances du monde les 8 et 9 juin prochain au Manoir Richelieu. Pendant ces deux jours, les médias du monde entier vont couvrir le sommet et les images feront le tour du globe.

On va pointer sur Charlevoix vraiment des lumières particulières pendant le G7. Johanne Côté, directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix

L’organisation d’un tel événement d’envergure ne serait pas possible sans un réseau sans-fil adéquat. Le gouvernement fédéral déploie donc depuis l’automne les grands moyens pour répondre aux besoins des délégations.

Vitesse grand V

Des employés de Bell installent depuis le mois d’octobre de la fibre optique pour rendre le réseau de mobilité cellulaire et l’Internet résidentiel beaucoup plus performant. La transmission des données pourrait être entre 5 et 20 fois plus rapide.

En plus de l'arrivée de cette nouvelle technologie, Ottawa a annoncé en janvier un investissement de 15 millions de dollars pour l’ajout de 13 nouvelles tours de télécommunication, étant donné que plusieurs routes de la région sont mal desservies par le réseau de télécommunication.

« Ce sera probablement le legs le plus important du G7 en tout cas, celui physique qui va rester après parce que personne va repartir avec ces tours-là. Et ça va nous amener en 2018 », soutient la directrice générale de la Chambre de commerce de Charlevoix, Johanne Côté.

Connecter les entreprises

Des travailleurs de la région affirment que l’arrivée de cette technologie va faciliter la vie des citoyens.

« C'était grand temps que ça soit là. C'était le temps! La seule chose que je déplore, c'est de savoir que ces gros mouvements-là se font en raison d'un événement qui va durer deux jours », soutient Patrice Bergeron, employé chez Maison Bootlegger.

On va en tirer profit finalement parce que les choses bougent pour le cellulaire, pour la fibre optique. Patrice Bergeron, employé à La Maison Bootlegger

Pour la fibre optique, le gouvernement fédéral est toujours en train d'évaluer ses besoins. Le territoire couvert et les coûts liés à une telle installation n’ont pas encore été déterminés.

Toutefois, des entrepreneurs ne veulent pas être exclus du réseau.

Le propriétaire de Fibrotek, Luc Tremblay, fait des pressions depuis plusieurs années pour que la connexion de son entreprise, située dans le parc industriel à Clermont, à sept kilomètres de La Malbaie, soit beaucoup plus rapide.

Il espère que son entreprise sera connectée au réseau de fibre optique.

« On est une entreprise qui fait affaire avec l'international. Donc, surtout le Mexique et les États-Unis. Face au Mexique, on se trouve à être archaïque. Notre connexion Internet coupe. On est encore sur le bon vieux cuivre. Le fil de cuivre », déplore-t-il.

Avec les informations de Cathy Senay