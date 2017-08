Cinq activités à faire aux Fêtes de la Nouvelle-France

Le quartier Petit Champlain et la place Royale replongent dans la vie des premiers colons jusqu'à dimanche. Pour les 21es Fêtes de la Nouvelle-France, les festivités retournent près du fleuve et investissent notamment la nouvelle place des Canotiers.

La programmation a été en grande partie renouvelée, même si plusieurs événements sont de retour, comme le Marché des saveurs et le Barbecue d'antan qui s'installent à la place de Paris.

Les Fêtes sont lancées mercredi soir par le traditionnel défilé qui met en vedette des centaines de personnages d’époque et des géants. Le cortège se met en branle à 19 h au Concorde sur Grande Allée et déambulera ensuite sur la rue Saint-Louis jusqu’au Château Frontenac.

Voici cinq suggestions d’activités à ne pas manquer :

1. Retour dans le passé à place des Canotiers

Les Fêtes de la Nouvelle-France profitent de la nouvelle place des Canotiers pour en faire un des lieux phares de l’événement pour la première fois.

À compter de jeudi, la place publique se transforme en campement militaire où des personnages de la Garde du Lys et des Compagnons de la Nouvelle-France recréent la vie des soldats de l’infanterie.

Clin d’œil au passé du site, l’aventurier Billy Rioux sera aussi sur place pour faire la démonstration de fabrication de canots d'écorce.

2. Les métiers d’antan

Des artisans et personnages issus des siècles passés reconstituent le mode de vie des premiers colons en faisant découvrir les métiers de l’époque, au parc de la Cetière, qui longe la côte de la Montagne.

On pourra notamment y voir une flécherande à l’œuvre qui fera découvrir l’art ancestral du tissage de la traditionnelle ceinture fléchée.

3. 100 % colon

Le volet « 100 % colon » lancé en 2016 est bonifié. En plus de la course de brouettes (samedi à 11 h 30) et du défi mangeur de blé d’Inde (samedi à 14h) qui sont de retour, les festivaliers pourront tenter de trouver une aiguille dans une botte de foin (dimanche à 11 h 30) ou participer au lancer du poulet… en plastique (vendredi à 17 h 45).

Les concours se déroulent à place de Paris.

4. Conférences historiques

La vie des premiers colons sera aussi à l’honneur au Musée de la Civilisation où des conférences sont présentées aux férus d’histoire.

L’historien Jacques Mathieu retracera notamment la vie de Louis Hébert, Marie Rollet et leurs enfants, les premiers colons à s’établir en Nouvelle-France il y a 400 ans (samedi à 13h).

Des présentations sur le commerce des textiles, l’histoire du Château Saint-Louis qui a été le théâtre de prestigieuses réceptions ainsi que l’alimentation et l’hygiène à l’époque sont aussi au programme.

5. Soirées en musique

Des spectacles vont animer la place de Paris chaque soir. Le groupe « punk-trad » Carotté lance les festivités mercredi à 21h. Karim Ouellet montera sur la scène jeudi soir, le groupe folk Bon débarras vendredi et l’Acadien Cayouche fera un retour aux Fêtes samedi soir.

Le Médaillon, laissez-passer des Fêtes, est vendu au coût de 12 $ sur les sites des festivités notamment.