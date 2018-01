Cinq jours pour découvrir ou redécouvrir des artistes

Des dizaines de professionnels des arts de la scène débarqueront à Québec en février dans le cadre de la Bourse RIDEAU, le grand marché annuel du spectacle qui met de l'avant durant quelques jours nombre d'artistes connus et de la relève.

Plus d’un millier de participants, artistes et diffuseurs de diverses disciplines, comme la musique, le théâtre et la danse seront rassemblés lors de ce congrès qui s’étend sur cinq jours.

En plus de participer à des rencontres avec diffuseurs et producteurs, les artistes offriront des prestations ouvertes au public.

« Rideau, c'est souvent le point de départ d'une tournée et on se sent très privilégiés d'avoir été choisis », explique Isabelle Hubert, auteure de la pièce Le cas Joé Ferguson.

L'événement est l'occasion de se faire connaître pour des formations de la relève, comme le duo rap Séba et Horg.

« On fait un rap du style des années 1990, humoristique », lance Séba.

« On pourrait dire du rap ludique », ajoute Horg.

Le public pourra notamment voir Elisapie, Keith Kouna, Caracol, Boogat, Florent Vollant, Dany Placard, Nuages en pantalon, PPS Danse, entre autres, dans des prestations d’une vingtaine de minutes.

Une quarantaine de vitrines de spectacles seront présentées gratuitement en soirée au Palais Montcalm, à l’Impérial Bell, au Grand Théâtre de Québec et, en fin de soirée dès 23 h, à L’Air du temps et au Bar Le Détour du Grand Théâtre de Québec.

« Les gens peuvent venir y assister et profiter de l'effervescence de ces journées », Julie-Anne Richard, directrice générale de RIDEAU.

La Bourse RIDEAU se tiendra du 11 au 15 février 2018.