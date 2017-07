Claude Dubois honoré par le Festival d'été de Québec

Le Festival d'été de Québec (FEQ) a honoré dimanche l'auteur-compositeur-interprète Claude Dubois en lui remettant le prix Miroir de la Renommée. L'artiste s'est dit charmé de recevoir une telle distinction de la part d'un festival qu'il affectionne tout particulièrement.

Le prix lui a été remis en marge d'une répétition à 15 h 45 au parc de la Francophonie, où Claude Dubois devait se produire en soirée lors du spectacle soulignant le 15e anniversaire de Belle et Bum.

Dans les années passées, le prix Miroir de la Renommée a été remis entre autres à Gilles Vigneault, Charles Aznavour et Patrick Bruel. Il a été décerné pour la première fois en 2009.

Je vois ce miroir comme une étincelle, commente-t-il. De voir que je joins un ciel étoilé, ça me fait vraiment plaisir et c'est un beau cadeau. Ça me touche.

Claude Dubois