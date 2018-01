Cocktail météo et déplacements difficiles dans la région

Neige, grésil, pluie verglaçante : c'est un mélange de précipitations que doit recevoir la grande région de Québec jusqu'à mercredi. En raison des conditions météo, la plupart des écoles de la région ont fermé leurs portes pour la journée mardi.

Environnement Canada a publié un avertissement de tempête hivernale touchant notamment les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

La neige, mais aussi la pluie verglaçante et même la pluie ont tour à tour pris le relais au cours des dernières heures.

La prudence est d'ailleurs de mise sur les routes pour les automobilistes. Plusieurs artères sont enneigées et la visibilité est réduite par endroits. Des rafales entraînant des conditions de poudrerie compliquent les déplacements.

Pour accéder à notre carte des conditions routières sur votre appareil mobile, cliquez ici.

La route 138 dans Charlevoix entre La Malbaie et Baie-Sainte-Catherine est interdite aux poids lourds pour une durée indéterminée. Une partie de la route 175 dans la réserve faunique des Laurentides a été interdite aux poids lourds pendant une bonne partie de la journée, mais leur est désormais accessible.

Ailleurs, on ne rapporte aucune autre fermeture ou interdiction, mais toutes les routes sont enneigées ou glacées sur la Rive-Nord comme sur la Rive-Sud.

Les conditions routières difficiles ont provoqué quelques sorties de route, mais rien de majeur.

Le porte-parole du ministère des Transports, Guillaume Paradis, mentionne que les équipes d’entretien du réseau routier s’adapteront au fur et à mesure aux conditions changeantes de la journée afin de maintenir la chaussée dégagée.

« Il faut appliquer les produits dans les bonnes proportions, faire les bonnes opérations pour des déplacements sécuritaires. C’est ce qu’on va s’employer à faire toute la journée aujourd’hui. »

On n'est pas [face à] une tempête où l'on a de la neige poudreuse d'un bout à l'autre du Québec. On a vraiment des conditions qui sont différentes selon les routes, qui vont même être différentes selon les périodes de la journée. Guillaume Paradis, porte-parole du ministère des Transports

En après-midi, la température devrait dépasser le point de congélation, transformant la neige en pluie dans certains secteurs. Le mercure va par la suite redescendre sous le point de congélation la nuit prochaine, entraînant de nouvelles chutes de neige.

Au Réseau de transport de la Capitale, les conditions météorologiques forcent la modification de certains parcours.

La Ville de Québec informe la population que des opérations de déneigement sont prévues dans la nuit de mardi à mercredi dans tous les arrondissements.

Vols annulés

À l'aéroport Jean-Lesage, tous les vols d'Air Canada, West Jet et Pascan aviation vers Montréal, Toronto, Sept-Îles et Mont-Joli sont annulés.

Les vols qui se dirigent vers le sud sont maintenus pour le moment.

« Les retards sont essentiellement dus à la météo à destination, que ce soit Montréal ou Toronto, donc beaucoup d'annulations ou de retards », indique le porte-parole, Mathieu Claise.

« À Québec, les pistes sont toujours déneigées, prêtes à recevoir des avions, mais aussi pour décoller. À titre d'exemple, tous les vols en direction du Sud sont partis ce matin vers leur destination », ajoute-t-il.

Du côté du transporteur Orléans Express, les départs sont assujettis aux conditions routières et à la météo. Plusieurs retards ou interruptions de parcours sont à prévoir durant la journée.

À l'oeuvre depuis 4 h mardi matin, le chauffeur d'autobus Pierre Filion a fait l'aller-retour entre Québec et Montréal, sans trop de difficultés malgré tout.

« Ça a bien été. On a eu de la pluie, de la neige. On a eu deux saisons dans une. Ça a pris dix minutes de plus qu’à l’habitude », relativise-t-il.

Écoles fermées

Tôt ce matin, les conditions météorologiques ont incité les directions d'écoles à donner congé de classe aux élèves. Consultez notre liste des écoles fermées.

Pour accéder à notre liste des établissements scolaires fermés sur votre appareil mobile, cliquez ici.