Cocktail météo et écoles fermées en Estrie

La pluie verglaçante qui tombe sur la région de l'Estrie force la fermeture de plusieurs écoles mardi.

Environnement Canada a publié un avertissement de pluie verglaçante pour de nombreux secteurs dont Coaticook, Cookshire, Lac-Mégantic, Richmond, Sherbrooke, Thetford Mines et Weedon.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, il pourrait tomber 10 mm de verglas supplémentaires au cours de la journée.

De nombreux élèves devront rester à la maison en raison de fermetures d'écoles aujourd'hui. Consultez notre liste des écoles fermées pour en savoir davantage.

La prudence est aussi de mise sur les routes pour les automobilistes. Plusieurs artères sont enneigées et la visibilité est réduite. C'est le cas de l'autoroute 10 entre Granby et Sherbrooke et l'autoroute 55 entre Drummondville et Sherbrooke. Ce sont les routes secondaires qui sont le plus à risque, entre autres, la route 143, la 112, la 116 qui sont glacées.

Le Mont-Orford et Bromont, Montagne d'expériences ont également annoncé leur fermeture.