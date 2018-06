Yves « Colosse » Plamondon a reconnu jeudi avoir participé au vol qualifié de la Caisse populaire de Saint-Apollinaire qui a rapporté 26 $ à son complice et lui en octobre 2015.

Un texte de Yannick Bergeron

Plamondon a plaidé coupable avec amertume alors que son procès devait débuter. Il admet le rôle qu’il a joué dans le crime, mais martèle qu’il n’était pas armé.

« J'ai jamais eu une arme à feu, moi, câlisse », a lancé le célèbre détenu en arrivant au banc des accusés.

Le procureur de la poursuite, Me Jean-Simon Larouche, a raconté comment Plamondon et son complice, Stéphane Lachance, s'y étaient pris pour commettre leur larcin. C'est Lachance qui est entré dans la Caisse populaire, en possession d'une arme à feu.

À la sortie de la salle d'audience, l'avocat de Plamondon a expliqué aux journalistes que son client ne savait pas que son complice allait utiliser une arme.

Entente entre les parties

Selon Me Vincent Montminy, un procès aurait permis de trancher cette question, mais des négociations avec la Couronne ont permis d'en venir à une entente favorable pour toutes les parties.

Vêtu d'une veste de sport et d'une paire de lunettes aux verres teintés, Plamondon a maugréé lorsque le juge lui a demandé s'il plaidait coupable en toute connaissance de cause, de manière libre et volontaire.

« Ils m'en mettent trop sur le dos, mais je vais la prendre, ma sentence. Ça va finir là », a vociféré « Colosse ».

L’homme est incarcéré depuis son arrestation. Il lui reste donc un peu plus de 13 mois à purger sur la peine de 5 ans qui lui a été imposée.

« Ils se sont mis ça dans les poches »

Le procureur de la poursuite a transmis à la cour la liste des items saisis à la résidence de « Colosse » le jour de son arrestation et qui doivent maintenant lui être restitués. Une somme de 2130 $, des bijoux et une machine à compter de l'argent figurent sur la liste.

Plamondon a laissé entendre qu'il avait une somme d'argent beaucoup plus importante. Avant de quitter la salle d'audience, il a lancé à l’attention des policiers : « Ils se sont mis ça dans les poches, ces câlisse-là », en parlant d’une prétendue somme de 125 000 $ qui lui aurait été dérobée.

Son départ pour les cellules n'a pas permis d'en apprendre davantage sur cet argent ni sur sa provenance, le cas échéant.

La Cadillac que Plamondon conduisait au moment du crime a été saisie par l'État à titre de bien infractionnel.

Son complice, Stéphane Lachance, purge une peine de neuf ans de prison pour sa participation au vol.