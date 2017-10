ComediHa! veut acheter le Groupe Juste pour rire

L'entreprise de Québec ComediHa! est intéressée à faire l'acquisition des actifs du Groupe Juste pour rire, mis en vente il y a quelques jours par son actionnaire majoritaire Gilbert Rozon.

La compagnie dirigée par Sylvain Parent-Bédard a confirmé par voie de communiqué la nouvelle publiée plus tôt lundi par La Presse.

« Il est essentiel que les actifs de Juste pour rire demeurent au Québec. Dans cette optique, nous avons signifié à la direction du Groupe Juste pour rire notre intérêt d’en faire l’acquisition et à nous inscrire dans le processus lancé plus tôt aujourd’hui », indique ComediHa! qui refuse d'accorder une entrevue pour le moment.

ComediHa! est la deuxième compagnie en importance dans l’industrie de l’humour au Québec. En plus d’organiser un festival à Québec depuis 18 ans, l’entreprise est de plus en plus reconnue à l’international.

Notoriété

Sa notoriété et son expertise font donc de ComediHa! une entreprise toute désignée pour assurer l’avenir du Groupe Juste pour rire, selon le communiqué.

« Il est important d’agir pour soutenir l’industrie du rire au sein de laquelle nous oeuvrons depuis plus de 20 ans. Nous sommes convaincus de la pertinence de notre démarche qui doit absolument être menée en concertation avec les humoristes, l’industrie et les différents acteurs tels les partenaires privés et publics ».

L’entreprise MishMash, de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, serait également intéressée à mettre la main sur le Groupe Juste pour rire.

Visé par des allégations d'agression et d'inconduite sexuelles, Gilbert Rozon a mis en vente toutes ses actions, vendredi dernier.

Le Groupe Juste pour rire comprend notamment une maison de production, une division étrangère, le Festival Juste pour rire et l’émission Les gags.