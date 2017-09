Congestion routière : Québec 21 propose des navettes à 1 $

Québec 21 propose de créer un service de navettes à 1 $ entre le Centre Vidéotron et la colline Parlementaire afin de régler une partie des problèmes de congestion à l'entrée nord de la ville.

Les citoyens de la couronne nord pourraient garer leur véhicule dans un stationnement incitatif situé sur le terrain de l’amphithéâtre. Une navette du Réseau de transport de la capitale les conduirait ensuite directement au centre-ville.

« On enlève les voitures sur la route, donc la congestion est moins importante, et on leur donne un service rapide direct vers leurs lieux de travail », explique le candidat et porte-parole de Québec 21 en matière de mobilité, Mario Hudon.

La formation politique n'a pas précisé les coûts associés au projet pilote. M. Hudon assure toutefois que l’initiative serait rentable.

Pourquoi payer pour créer un stationnement incitatif alors que le Centre Vidéotron est là? Il n'est pas utilisé le jour du lundi au vendredi. Mario Hudon, porte-parole de Québec 21 en matière de mobilité

Le projet pilote pourrait se mettre en branle dès le printemps, si le parti remporte l'élection.

Gosselin réplique à Labeaume

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, a par ailleurs critiqué le maire sortant, Régis Labeaume, qui demande aux citoyens « un mandat fort » afin que Québec puisse rivaliser avec Montréal. Il ne voit pas comment la municipalité sera pénalisée si le maire sortant est battu aux élections.

« La ville va mourir? Je trouve ça insultant pour les citoyens de Québec, pour les élus, pour les commerçants et pour la population en général. Ça allait bien à Québec, ça va continuer de bien aller », a-t-il soutenu.

M. Gosselin a rappelé qu'il y a quelques années, Andrée Boucher était seule à la tête de la Ville, sans équipe, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir un poids politique considérable, selon lui.

« Quand Mme Boucher était mairesse, elle était mairesse indépendante et elle pouvait faire ses demandes aux élus provinciaux et fédéraux », a-t-il dit.