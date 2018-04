Corps retrouvé à Québec

Les policiers de Québec ont découvert le corps d'un homme vendredi matin dans un boisé du secteur Lebourgneuf.

On ignore pour l’instant le nom et l’âge de la personne décédée. La découverte a été faite à proximité du Centre communautaire Lebourgneuf, situé au 1650, boulevard de la Morille.

Des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire du Service de police de la Ville de Québec ont été dépêchés sur les lieux afin de déterminer les causes et les circonstances du décès.

Plus de détails à venir