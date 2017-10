Coupe de dizaines d'arbres dénoncée à La Malbaie

Un résident de La Malbaie réclame 25 000 $ à un sous-traitant d'Hydro-Québec. Jacques St-Laurent affirme que l'entreprise Arboriculture de Beauce a coupé plus de 50 arbres sur sa propriété, une coupe qu'il qualifie d'abusive.

Un texte de Jean-François Nadeau

La coupe des arbres a débuté le 21 juillet dernier, pendant que Jacques St-Laurent était à l'extérieur. Quand il est arrivé chez lui, il soutient que trois camions d'Arboriculture de Beauce étaient sur son terrain et qu'ils avaient déjà coupé plusieurs dizaines d'arbres.

« La coupe a été faite de manière un peu trop sauvage, affirme-t-il. Ils ont coupé en excès de ce qu'ils devaient couper. Hydro-Québec est venue chez moi deux fois en 15 ans et jamais ils n'ont fait un travail comme celui-là. »

Un des dirigeants d'Arboriculture de Beauce, Charles Guénette, reconnaît que des arbres qui ne devaient pas être coupés au départ l'ont été.

Lors d'un entretien téléphonique, il a expliqué qu'un homme est venu voir ses employés pour leur dire qu'il était le propriétaire du terrain et qu'il souhaitait que davantage d'arbres soient coupés. L'entreprise n'a jamais vérifié l'identité de la personne en question, qui serait, en fait, un voisin de Jacques St-Laurent.

« À la suite à ces travaux-là, j'ai fourni un plan au contracteur indiquant très bien où est la limite entre les deux terrains, raconte Jacques St-Laurent. C'est clair. Les arbres coupés étaient chez moi. Ça nous enlève beaucoup d'intimité, parce que cette rangée d'arbres là servait de limite entre notre terrain et le terrain du voisin. Ce n'est plus le cas. Ça enlève de la valeur à notre propriété. »

Arboriculture de Beauce estime que la plupart des arbres coupés étaient petits et n'avaient pas de grande valeur.

« Ce sont des érables, rétorque Jacques St-Laurent. La hauteur moyenne des arbres qui ont été coupés était d'environ 6 à 7,5 mètres. Dans le plus loin, il y en a qui étaient à 8 mètres des fils. Il n’y a aucune raison qui peut justifier une coupe comme celle-là. »

M. Saint-Laurent aimerait aussi qu'Hydro-Québec informe les citoyens des opérations d'élagage qui sont prévues sur leur propriété.

« Ce qui est surprenant, c'est qu'Hydro-Québec ne nous ait pas avertis d'avance, dit-il. Le contracteur engagé par Hydro-Québec ne nous a pas appelés non plus. S'ils l'avaient fait, on aurait pu voir de quelle façon ils travaillent. On aurait pu les diriger un peu mieux. »

Le résident du chemin du Golf a fait parvenir une mise en demeure à Arboriculture de Beauce. Il y a eu des discussions, mais pas d'entente pour l'instant. Jacques St-Laurent menace donc maintenant de poursuivre l'entreprise.