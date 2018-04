Courir 310 km en 31 jours pour donner au suivant

Pour remercier le personnel médical qui a pris soin de sa mère, un citoyen s'est lancé le défi de courir 310 km en 31 jours pour amasser des fonds pour l'Hôtel-Dieu de Québec.

Yannick Vézina a décidé d’organiser une campagne de financement lorsque sa mère a été hospitalisée d’urgence en janvier. Touché par le dévouement de tous les employés qu’il a croisé, il cherchait une façon de relever un défi sportif tout contribuant à sa façon à une bonne cause.

« Je voulais trouver une manière de redonner, parce qu’on a vu de très près le travail de ces gens-là. Le personnel infirmier, le personnel médical », a-t-il dit en entrevue à Radio-Canada cet après-midi, précisant que sa mère va très bien aujourd’hui.

Depuis le 1er mars, il a couru en moyenne 10 km par jour. Les fonds amassés sont remis directement à la Fondation du CHU de Québec.

Ils nous ont redonné notre mère, ce qu’on ramasse en ce moment, ce n’est rien par rapport à ce qu’ils nous ont donné. Yannick Vézina

« On dirait que de joindre cette campagne de financement à un défi sportif, ça s’est bien emboîté, comme deux pièces de casse-tête ensemble », a-t-il souligné, affirmant que sa famille organise régulièrement des collectes de fonds.

Objectif atteint

En deux jours seulement, l’objectif de 2000 $ était déjà atteint. « Je ne voulais pas mettre un chiffre trop haut et finalement me ramasser à la fin du mois et ne pas l’atteindre », a expliqué Yannick Vézina.

Le défi s’est terminé samedi. Il a parcouru 31 km avec des collègues et des amis. Le second objectif de 5000 $ a aussi été atteint.

L’activité reviendra l’an prochain sous une nouvelle forme.

« Puisque vous avez dépassé le second objectif de 5000 $, le #Défi31 sera de retour en mars 2019, dans une formule de campagne de financement sportive d’équipe! », peut-on lire sur la page Facebook de Yannick Vézina.