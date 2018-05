Courir à relais entre Québec et Montréal

Plusieurs milliers d'étudiants du secondaire, du cégep et de l'université participent à la course du Grand défi Pierre Lavoie. Ils doivent parcourir la distance entre Québec et Montréal à relais et sans arrêt en une trentaine d'heures.

Ils viennent de 145 établissements d'enseignement du Québec et du Nouveau-Brunswick. Quarante coureurs par école ont été sélectionnés pour participer à la course à relais.

On est vraiment fébrile. Chaque mardi et jeudi matin, on courait à moins 30 degrés l'hiver. Charlotte, participante de secondaire 3

L'instigateur de la course, Pierre Lavoie, a créé l'événement pour encourager les jeunes à sortir de la sédentarité et à adopter de saines habitudes de vie.

Il souligne qu'environ 20 000 jeunes ont participé à la course depuis ses débuts il y a six ans. « Pour moi, 20 000 jeunes qui deviennent parents, qui ont des enfants et qui ont un comportement différent, c'est comme ça qu'on change une société. »

Guillaume Lemay-Thivierge et Marianne Saint-Gelais sont ambassadeurs de l'événement. Pour le comédien, les saines d'habitudes de vie sont intimement liées à la réussite.

L'activité physique, c'est la ligne la plus directe vers le bonheur. Guillaume Lemay-Thivierge

Le départ a été donné à 9 h 15 samedi matin et l'arrivée est prévue à Montréal dimanche après-midi.