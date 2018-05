D'importantes quantités de pluie à venir font craindre des inondations

Même si leur niveau s'est stabilisé samedi, plusieurs rivières des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches seront sous haute surveillance au cours des prochaines heures, alors que les prévisions de pluie ont été revues à la hausse.

Entre 30 et 40 millimètres de pluie sont attendus dans certains secteurs de la région dimanche et lundi, dû à une dépression quasi stationnaire qui s'amène.

Des rivières pourraient donc connaître des crues, notamment les rivières Famine, Chaudière et Etchemins dans Chaudière-Appalaches ainsi que Nelson, Saint-Charles, Sainte-Anne, Jacques-Cartier et Montmorency dans la région de Québec, selon Hydro-Météo.

« Ces quantités [de pluie] provoqueront de nouvelles hausses pour certains cours d'eau, pouvant aggraver les situations dans certains cas d'inondation non résorbée », indique Hydro-Météo dans un bulletin spécial mis en ligne samedi en fin d'après-midi.

État d'alerte

La Sécurité civile est pour sa part en état d'alerte et prépare ses effectifs en conséquence.

Des équipes gouvernementales sont prêtes à prêter assistance aux municipalités qui pourraient être touchées par des inondations au cours des prochaines heures, explique la porte-parole de la Sécurité civile, France-Sylvie Loisel.

Surtout que les cours d'eau sont déjà hauts. Même si on a connu une baisse aujourd'hui, c'est préoccupant. Il faut demeurer vigilant, c'est la consigne. France-Sylvie Loisel, porte-parole de la Sécurité civile

« Il faut se rappeler que nous sommes en période de crue printanière. Ce sont des événements appréhendés. On a connu une épisode au cours des derniers jours. On a eu une accalmie. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec les précipitations attendues », ajoute-t-elle.

Inondations en Beauce

Déjà en Beauce, quelques rues du centre-ville étaient inondées samedi, mais la circulation est plus facile.

Vendredi, un homme de 55 ans a été retrouvé mort dans son sous-sol après y être descendu pour vérifier son système de pompage.

« On demande aux citoyens d'être prudents. Il y a une ligne téléphonique qui est ouverte pour répondre à leurs questions », affirme Gaétan Vachon, le maire de Sainte-Marie, en Beauce.

« Il faut que je pompe l'eau du sous-sol. Après, il faut tout sortir. J'avais des outils et des poches de hockey. Normalement, elles sont toutes surélevées de quatre pieds, mais ç'a tellement monté vite que je n'ai pas eu le temps de rien sortir », indique pour sa part Robert Turgeon, un sinistré.