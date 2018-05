Danse autochtone : trois parcours ponctués de ruptures

Jusqu'en 1951, cérémonies religieuses, danses traditionnelles autochtones et pow-wow étaient interdits par la Loi sur les Indiens. Portraits de trois artistes qui y sont revenus, malgré des ruptures.

Un texte d’Anouk Lebel

Jaime Morse et le groupe Prairie Fire Jiggers : une rupture intergénérationnelle

Originaire de Lac La Biche, en Alberta, Jaime Morse a la transmission de la danse métisse à cœur. Ses enfants sont les interprètes du groupe de gigue Prairie Fire Jiggers, un accomplissement vu l'histoire de sa famille.

« Il y a eu une rupture intergénérationnelle », explique-t-elle. Dans sa communauté, le clergé désapprouvait la pratique de la danse et du violon. Danseuse et violoniste hors pair, sa grand-mère est morte avant d'avoir pu transmettre son savoir à ses sept enfants, placés en familles d’accueil et dans des écoles de jour.

Même si son père n'a pas pu lui montrer comment giguer, Jaime Morse a commencé à danser après avoir déménagé à Ottawa, lorsque son fils aîné avait 6 mois.

Malgré tout, ses pas sont caractéristiques de la communauté de Lac La Biche, croit-elle. Et elle est convaincue que l'enfant qu'elle attend est un autre gigueur.

Voir mes enfants danser devant un public, c'est vraiment quelque chose. Jaime Morse, directrice et mère du groupe Prairie Fire Jiggers

Aïcha Bastien-N’Diaye : la danse pour réconcilier ses origines

Enseignante et chorégraphe, Aïcha Bastien-N’Diaye a grandi à Wendake, près de Québec. Sa mère est originaire de cette communauté et son père, de Guinée. Ce dernier pratiquait la danse traditionnelle africaine lorsqu’elle était petite. Sa famille l'encourageait aussi à aller dans des pow-wow.

« Tout ça était lié dans mon quotidien, se souvient-elle. C'est le monde qui m’a rappelé qu’il fallait tout séparer. »

À l’école, on me disait que j’étais Noire, comme si le fait d’être Noire m’empêchait d’avoir un sentiment d’appartenance envers ma communauté. Aïcha Bastien-N’Diaye, enseignante et chorégraphe

La communauté de Wendake était alors en processus de réappropriation de sa culture, qui a en partie disparu au contact des Blancs. « Ce n’est pas évident de se retrouver dans tout ça, d’apprendre à faire de la danse quand les grands sont eux aussi en train d’apprendre. »

« C’est à travers la danse contemporaine que j’ai retrouvé ma culture », dit-elle. « Ça m'a amenée à me demander pourquoi je m'en étais éloignée. »

Gary McFarland : la danse comme chemin vers la guérison

Cri du Manitoba, Gary McFarland habite dans la communauté d'Uashat-Maliotenam, près de Sept-îles. Il a longtemps été coupé de la danse et des cérémonies autochtones. Comme des milliers d’autres enfants autochtones, il a été retiré de sa famille et mis en adoption dans la foulée de la rafle des années 60.

« C’est à travers la danse, les cérémonies, ma culture que je me suis redécouvert », confie-t-il.

Quand j’ai enfin eu l’occasion de danser, c’est venu de manière instantanée. Je savais que j'avais le pouvoir de le faire et les Aînés le voyaient : ils me disaient que j’étais un danseur. Gary McFarland, danseur traditionnel cri

La danse lui a permis de panser les blessures. Il tente maintenant de transmettre la culture aux jeunes avec qui il a travaillé à Montréal, puis à Sept-Îles. « C’est grâce à la guérison des cérémonies traditionnelles que je peux aider les autres », dit-il.