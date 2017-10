De l'accompagnement pour les jeunes mères immigrantes

Le Collectif Les Accompagnantes, un organisme communautaire de Québec, dispose depuis peu d'une nouvelle ressource qui accompagne les jeunes mères immigrantes avant et après la naissance du bébé.

Bien des femmes immigrantes qui accouchent au Québec souffrent d'isolement et connaissent mal les services.

La naissance d'un enfant peut être une expérience stressante dans la vie d'une mère. Une situation qui est vécue encore plus difficilement chez les femmes immigrantes isolées.

« Déja en tant qu'immigrante, on ne connaît aucune ressource on est comme orphelin au Québec. On n'a pas d'amis on a déja l'obstacle du froid et quand on est enceinte on est plus vulnérable », explique Catherine Celeste Ngo Manyama, immigrante.

« Comme pour toutes les femmes enceintes, il y a le risque de dépression, précise Christiane Naud, coordonnatrice générale du Collectif Les Accompagnantes. Elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir un suivi avec un médecin de famille. Elles ne connaissent pas les maisons des naissances. L'impact c'est qu'elles n'ont pas un accouchement comme elles le voudraient. »

L'organisme accueille aussi les étudiantes internationales dont certaines se retrouvent sans ressources faute d'assurance si le bébé n'est pas prévu.

« C'est environ 5 % de notre clientèle qui sont des femmes sans assurances. Elles sont très inquiètes très anxieuses elles repartent de l'hôpital avec une grosse facture », ajoute Mme Naud.

Afin de faciliter l'intégration des immigrantes, des Québécoises partagent avec elles leur expérience à l'occasion de différentes activités.

« Ce genre d'activités où l'on rencontre d'autres mamans, que ce soit des mamans québécoises ou d'autres pays, c'est toujours intéressant ça permet d'échanger et de voir qu'on vit les mêmes affaires », insiste Marianne Le Roy, immigrante.

Depuis le lancement du projet, une soixantaine de femmes immigrantes ont profité du service.

Avec les informations de Nicole Germain