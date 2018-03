De la neige parfois forte dans les prochaines heures

Environnement Canada maintient un avertissement de neige abondante sur la Beauce et Charlevoix jusqu'à jeudi. À cette neige qui s'accumulera sur les régions du centre, des conditions de poudrerie élevée vont venir compliquer les déplacements à l'heure de pointe en matinée mercredi, notamment sur la Capitale-Nationale et Montmagny-L'Islet.

Un texte de Marie-Audrey Houle

Il s’agit de la troisième tempête en 11 jours pour le nord-est des États-Unis, la deuxième à venir visiter par la suite le Québec avec des accumulations de neige significatives et de forts vents. Celle-ci laissera donc 15 cm de neige sur les régions de la Capitale-Nationale et de Montmagny-L’Islet,

De 15 à 25 cm pour la Beauce et Charlevoix qui sont par ailleurs toujours concernées par un avertissement de neige abondante émis par Environnement Canada. Dès cette nuit, les conditions vont se détériorer avec ce vaste système dépressionnaire.

« Les vents vont aussi gagner en intensité. Du nord-est, on peut s’attendre à des rafales à 80 km/h cette nuit et mercredi matin le long du fleuve. Des conditions de poudrerie élevée avec une neige assez lourde et collante compte tenu des températures près du point de congélation qui vont affecter assurément la visibilité particulièrement pour les régions de Québec et de Montmagny » précise Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada.

En fin de journée mercredi, les vents redeviendront légers. De la neige intermittente est prévue jeudi et un dégagement partiel est au menu vendredi pour un superbe week-end ensoleillé avec des températures légèrement sous les normales de saison.

Lundi prochain, dernier jour de l'hiver, il sera également rempli de soleil avec une touche de fraîcheur. L'équinoxe du printemps est le 20 mars prochain.