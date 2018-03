De nouveaux jardins communautaires à Québec d’ici l’automne

Trois nouveaux jardins communautaires verront le jour sur le territoire de la Ville de Québec d'ici l'automne. Un annonce qui marque le début de l'engagement électoral d'équipe Labeaume, qui souhaite aménager un total de 44 jardins communautaires sur son territoire d'ici 2023.

Les terres choisies sont situés sur les terrains de La Ruche Vanier, du domaine Maizerets à Limoilou et de La Comtoise dans l’arrondissement des Rivières. Le projet au Domaine de Maizerets servira de vitrine afin que les citoyens puissent s’en inspirer pour proposer des projets, a annoncé dimanche le maire Labeaume en marge de la Fête des semences et de l'agriculture urbaine à l’Université Laval.

On souhaite en faire des espaces collectifs animés et qui aideront à briser l’isolement et c’est important, surtout quand on pense aux nouveaux arrivants.

Régis Labeaume, maire de Québec