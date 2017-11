Décès d'un enfant de cinq ans à l'école Beau-Séjour à Québec

Un enfant de cinq ans victime d'un malaise est décédé mardi alors qu'il se trouvait à l'école Beau-Séjour dans le secteur Saint-Émile à Québec.

Les policiers se sont rendus sur place peu après midi. L'élève de maternelle a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté.

Le dossier est transmis au bureau du coroner.

Dans un communiqué, la Commission scolaire de la Capitale a offert ses condoléances à la famille de l'élève.

Des ressources ont été mises en place pour accompagner les élèves et le personnel de l’école.

« Mercredi et dans les prochains jours, des interventions individuelles et de groupes seront mises en place afin d’apporter toute l’aide nécessaire aux élèves et aux membres du personnel », indique le communiqué.