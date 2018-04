Deep Purple et Judas Priest s'amènent à Québec

Les pionniers du heavy métal Deep Purple s'arrêteront au Centre Vidéotron le 30 août prochain dans le cadre d'une vaste tournée nord-américaine partagée avec la formation Judas Priest.

Un texte de Jean-Simon Fabien

Le dernier passage de Deep Purple à Québec remonte à 2015. À l’occasion d’un imposant spectacle sur les plaines d’Abraham, la troupe menée par le charismatique Ian Gillan avait enchaîné les succès de son répertoire dont les indémodables Highway Star et Smoke On The Water.

Le promoteur de l’événement, le groupe Live Nation, assure que les nostalgiques trouveront également leur compte au Centre Vidéotron, le groupe annonçant déjà réserver une part importante de sa performance au matériel de son âge d’or.

Deep Purple a fait paraître inFinite, son plus récent disque, l’an dernier.

En lever de rideau, les amateurs de métal auront droit à un autre poids lourd : Judas Priest qui vient de lancer le convainquant Firepower. Le groupe de l’infatigable Rob Halford en mettra plein la vue avec ses effets scéniques signatures et son répertoire de près de 50 ans de compositions comprenant l’hymne Breaking The Law.

La caravane heavy métal s’arrêtera à Hamilton et à Montréal avant de s’établir à Québec.

Les billets seront en vente à partir du vendredi 27 avril, à 10 h.