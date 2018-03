Défilé de la Saint-Patrick à Québec le 24 mars prochain

Les citoyens de la Ville de Québec sont conviés à se vêtir de vert le 24 mars prochain, à l'occasion du 9e défilé de la Saint-Patrick.

Comme le veut la tradition, des groupes de cornemuses et de percussions venus de New York, Boston, Chicago et Toronto sont attendus.

Des troupes de danse celtique, des fanfares et des familles irlandaises complèteront le tableau.

Le départ du défilé se fera de l'école secondaire Saint-Patrick (St.Patrick's High School) à 14 h.

Les participants marcheront vers l'hôtel de ville en passant par les rues Saint-Louis et la Grande Allée.

Programmation festive

Outre le défilé, le quartier Montcalm et différents secteurs de la ville seront aussi animés du 22 au 24 mars.

Les citoyens auront accès à des prestations de musiciens.

Un rallye conviant les visiteurs dans les différents bars de l'avenue Cartier est aussi au programme.

L'an dernier, des milliers de spectateurs s'étaient donné rendez-vous pour célébrer la Saint-Patrick à Québec.