Déjà 180 000 visiteurs pour Hergé à Québec

L'exposition Hergé à Québec fait courir les foules au Musée de la civilisation. Plus de 180 000 entrées ont été enregistrées depuis l'ouverture le 21 juin dernier.

« Écoutez on est ravis, c'est une exposition qui remporte un grand succès! », lance d'emblée le directeur général du Musée de la civilisation, Stéphan La Roche.

Le Musée s'attendait à accueillir plusieurs milliers de visiteurs, car la thématique autour de Tintin et de son créateur est « rassembleuse et attirante ». L'achalandage à ce jour dépasse toutefois les attentes fixées au départ.

« On espérait 250 000 visiteurs sur quatre mois, et vous voyez, au bout de six, sept semaines, on est rendus à 180 000; donc, c'est sûr qu'on va dépasser nos attentes », explique-t-il.

Environ 85 % des visiteurs découvrent l'exposition sur l'univers de Tintin. Du côté de la clientèle touristique anglophone, 50 % des visiteurs sont des Américains.

« Les Américains ne connaissent pas Tintin autant que ça. Ils le découvrent, et pour eux, c'est quelque chose qu'ils apprennent. Ça les séduit », ajoute M. La Roche.

L'exposition remporte un succès comparable à celui des expositions Rome en 2011 et Égypte magique en 2015.

C'est vraiment le blockbuster de l'été à Québec, je pense qu'on peut l'affirmer. Stéphan La Roche, directeur général du Musée de la civilisation

L'exposition est présentée jusqu'au 22 octobre.

Baisse d'achalandage au MNBAQ

De son côté, le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) enregistre une baisse d'achalandage d'environ 15 % par rapport à l'été 2016.

Les expositions d'été Philippe Halsman. Étonnez-moi et Le fabuleux destin des tableaux des abbés Desjardins ont permis d'accueillir 80 000 visiteurs.

La direction se dit tout de même satisfaite de l'affluence, compte tenu de tout le battage médiatique autour du nouveau pavillon Pierre Lassonde l'été dernier.

« L'été 2016 fut exceptionnel avec l'ouverture du pavillon Pierre Lassonde, qui a engendré une hausse de fréquentation de 67 % », a expliqué par écrit Jean-François Lippé, le directeur du marketing et des communications du MNBAQ.